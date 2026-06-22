ETV Bharat / sports

ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈಜಿಪ್ಟ್​: 92 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು!!

ಈಜಿಪ್ಟ್​ ತಂಡ 92 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಗ್ರೂಪ್​ ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಈಜಿಪ್ಟ್​ ತಂಡ
ಈಜಿಪ್ಟ್​ ತಂಡ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 11:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡವು 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 3-1 ಅಂತರದ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. 1934ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಈಜಿಪ್ಟ್ 33,628 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ 92 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ತಲುಪುವ ತನ್ನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ವ್ಯಾಂಕೋವರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಫಿನ್ ಸೆರ್ಮನ್ (15ನೇ ನಿಮಿಷ) ಅವರ ಗೋಲಿನಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು, ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿತು. 52ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಜಿಕೊ ಗೋಲು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈಜಿಪ್ಟ್​ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತು, ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹ್ 62ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜಿಕೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ, ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 82ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಜೆಗುಟ್ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದರು.

ಗೆಲುವಿನ ಹೀರೊ ಆದ ಸಲಾಹ್!

ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹ್ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೈದಾನದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಾಗ, ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಅವರಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿತು. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಲಾಹ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳ ಕಾರುವಿಕೆಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದರು. ಮುಸ್ತಫಾ ಜಿಕೊ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೋಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹ್, "ಇದು ನಂಬಲಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ, ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೆಲುವು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ." ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ನಾಕೌಟ್​ ಭರವಸೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ!

ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೋಚ್ ಡ್ಯಾರೆನ್ ಬಾಜೆಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಇದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆಟದ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ರಾ ಆದರೆ 32ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್​: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಗುಂಪು G ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ನಾಕೌಟ್ ಸ್ಥಾನ ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿಯಾಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಡ್ರಾ ಆದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಲಾ ಎರಡು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಒಂದು ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2026: ಬಲಿಷ್ಠ ಬೆಲ್ಜಿಯಂಗೆ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದ ಇರಾನ್!!​

TAGGED:

EGYPT VS NEW ZEALAND
FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2026
EGYPT VS NEW ZEALAND HIGHLIGHTS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.