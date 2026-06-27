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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​: ಇರಾನ್​ ಮಣಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಕೌಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಈಜಿಪ್ಟ್​!!

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಈಜಿಪ್ಟ್​ ತಂಡ
ಈಜಿಪ್ಟ್​ ಇರಾನ್​ ಪಂದ್ಯ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 27, 2026 at 2:25 PM IST

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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯವು 1-1 ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇರಾನ್‌ಗೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ VAR ನಿರ್ಧಾರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬದಲಾಸಿತು. ಇದೀಗ ಇರಾನ್‌ನ 32ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮೊತ್ತೊಂದು ತಂಡದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಈಜಿಪ್ಟ್​ ಮಹಮೂದ್ ಸಬರ್ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಗೋಲು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 1-1 ಅಂತರದ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಕೌಟ್‌ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಇರಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತಾದರೂ ಆಫ್‌ಸೈಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಮಾನ್ಯ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಯ್ತು. ಕಾರಣ ಇರಾನ್​ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆಯ ಬಿದ್ದಿತು. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಡ್ರಾ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ಗೆ ಐದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು, ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಜಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಜಿಯಂಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಗೋಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮೂರು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು.

ಐದನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿಯೇ ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡವು ಸೇಬರ್ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಲಿವರ್‌ಪೂಲ್‌ನ ಮಾಜಿ ತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಸೇಬರ್​ಗೆ ಪಾಸ್​ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸೇಬರ್​ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲ್​ಗೆ ಹಾಕಿದರು. 5ನೇ ನಿಮಿಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೋಲು ದಾಖಲಾಯ್ತು. ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ರಾಮಿನ್ ರೆಜೈಯನ್ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಗಾಯದ ಸಮಯದ ಮೂರನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಶೋಜಾ ಖಲೀಲ್‌ಜಾದೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೀಡಿಯೊ ವಿಮರ್ಶೆಯ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆಫ್‌ಸೈಡ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಗೋಲಾಗಿದ್ದರೆ ಇರಾನ್​ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ನಾಕೌಟ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು.

ಇರಾನ್​ 32ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಿರು ದಾರಿ!

ಇರಾನ್ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ 32ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಭವಿಷ್ಯ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಟು ತಂಡಗಳು 32ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಈಗಾಲೇ ಮುನ್ನಡೆದಿವೆ. ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಇರಾನ್​ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇರಾನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ.

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೇ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಘಾನಾ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪನಾಮ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಬಾರದು. ಗ್ರೂಪ್ ಜೆ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ಘಾನಾ ವಿರುದ್ಧ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಅಂಕ ಪಡೆದರೆ ಇರಾನ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರಾನ್ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

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