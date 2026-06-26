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4 ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಜರ್ಮನಿ ಮಣಿಸಿದ ಈಕ್ವೆಡಾರ್​! ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾ ದಿನ ಘೋಷಣೆ

ಪಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 24ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ತಂಡ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜರ್ಮನಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಈಕ್ವೆಡಾರ್​ ತಂಡ
ಈಕ್ವೆಡಾರ್​ ತಂಡ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 26, 2026 at 10:24 AM IST

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FIFA World Cup 2026: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 24ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ತಂಡ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಜರ್ಮನ್ ತಂಡವನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ, ಆ ಮೂಲಕ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಿತು. ಇದು ಫಿಫಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೆಡಾರ್​ ತಂಡ ನಾಕೌಟ್​ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2006 ರಲ್ಲಿ 16ನೇ ಸುತ್ತಿನ ವರೆಗೂ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈಕ್ವೇಡರ್​ ತಂಡದ ಐದನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಇದಾಗಿದೆ.

ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೆಡರ್​ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದ ವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ಈಕ್ವೆಡಾರ್​ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು.

32ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಈಕ್ವೆಡಾರ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಲೆರಾಯ್ ಕೇವಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದಾಗ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಸೋಲು ಖಚಿತ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜರ್ಮನಿಯ ಈ ಖುಷಿ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಪಂದ್ಯದ ಒಂಬತ್ತನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತು. ನಿಲ್ಸನ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಉಳಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಜೋಶ್​ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಪರ​ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಾ 77ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿದರು.ಕಾರ್ನರ್ ಕಿಕ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು, ಇದು ಅವರ ತಂಡವನ್ನು 2-1 ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಕೊಂಡಿಯ್ದಿತು.

ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಈಕ್ವೆಡಾರ್‌ನ ಆಟಗಾರರು ಜರ್ಮನ್ ಗೋಲ್‌ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಜರ್ಮನ್​ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂತೆ ಈಕ್ವೆಡಾರ್​ ಜಾಣತನದಿಂದಾಡಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಜರ್ಮನ್ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೆಫರಿ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಳದಿ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಇವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಈಕ್ವೆಡಾರ್‌ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದ್ದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನ ಘೋಷಣೆ

ಈಕ್ವೆಡಾರ್​ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೇನಿಯಲ್ ನೋಬೋವಾ ಈ ದಿನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಗೆಲುವು!

ಇದೇ ಗುಂಪಿನೊಳಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯುರಾಕೊವನ್ನು 2-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಈ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪು ಇ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು. ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವು, ಆದರೆ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮೂರನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು.

FIFA ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, 12 ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ (ಒಟ್ಟು 48 ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ) ತಲಾ ಎರಡು ಅಗ್ರ ತಂಡಗಳು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಎಂಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ಸಹ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

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