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ಭಾರತ - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ನಡುವಿನ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ!

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸರಣಿಯ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ
ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 10:41 AM IST

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ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಐದು ಟಿ-20 ಮತ್ತು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6:30) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಇಸಿಬಿ) ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಎರಡನೇ ಟಿ20ಯ ಆರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರಲ್ಲ, ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಜೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಂಜೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಲಭ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ

ಭಾರತ ತಂಡ: ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (ಉಪನಾಯಕ), ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ವರುಣ, ವಿಷ್ಣು, ರಕ್ಷಾವಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಹರ್ಷಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಹಮ್ಮದ್, ಆರ್ಷವ್‌ದೀಪ್, ಆರ್ಷವ್‌ದೀಪ್, ಆರ್ಷವ್‌ದೀಪ್ ರಾಣಾ.

ಟಿ20 ಸರಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ - ಜುಲೈ 1, ಚೆಸ್ಟರ್-ಲೆ-ಸ್ಟ್ರೀಟ್

ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ - ಜುಲೈ 4, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್

ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ - ಜುಲೈ 7, ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್

ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯ - ಜುಲೈ 9, ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್

ಐದನೇ ಪಂದ್ಯ - ಜುಲೈ 11, ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್

ಏಕದಿನ ಸರಣಿ

ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ - ಜುಲೈ 14, ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್

ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ - ಜುಲೈ 16, ಕಾರ್ಡಿಫ್

ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ - ಜುಲೈ 19, ಲಾರ್ಡ್ಸ್

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