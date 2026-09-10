ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್; 14 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ವಲಯ!!
ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಮುನ್ನಡೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.
Published : September 10, 2026 at 4:11 PM IST
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ತಂಡವು ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಚೆಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 372 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 708 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಂಡ 336 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು.
ನಂತರ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 388/7 ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮುನ್ನಡೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ ವಲಯ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯ್ತು.
𝙏𝙝𝙖𝙩 𝙒𝙞𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙁𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜 🏆— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 10, 2026
Congratulations to the Ishan Kishan-led East Zone on winning their third #DuleepTrophy title 👏👏#EZvSZ | @ishankishan51 pic.twitter.com/u6D4UvOTEp
14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಪೂರ್ವ ವಲಯ
ಪೂರ್ವ ವಲಯ ತಂಡ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2012-13ರಲ್ಲಿ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ತಂಡವು ಮತ್ತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇದು ತಂಡದ ಮೂರನೇ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತಂಡವು 2011-12ರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಇದಾದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2012-13ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಆ ಎರಡೂ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟರಾಜ್ ಬೆಹೆರಾ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಈಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಪರ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲೇಯರ್ 'ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.
𝘾.𝙃.𝘼.𝙈.𝙋.𝙄.𝙊.𝙉.𝙎 🏆— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 10, 2026
A dominant performance from East Zone in the Final against South Zone to clinch the #DuleepTrophy 2026 title on the basis of a first-innings lead 👏#EZvSZ pic.twitter.com/UOeg59cRpF
ಕಿಶನ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 334 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 270 ರನ್ ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ ಆಡಿದರು ಇದರಲ್ಲಿ 30 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿದ್ದವು. ಇದಲ್ಲದೇ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಏಳನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಇಶಾನ್ 98 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 80 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಆದರೆ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರೊಬ್ಬರೆ ಒಟ್ಟು 350 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಪೂರ್ವ ವಲಯ
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ (270 ರನ್) ದ್ವಿಶತಕ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ ಅವರ (101 ರನ್) ಶತಕ, ಶಿಖರ್ ಮೋಹನ್ (85), ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ (72 ರನ್) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ನೆರವಿನಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 708 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದು ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಪರ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 99 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇಡೀ ತಂಡ 336ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 372 ರನ್ ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
Handshakes in the middle to conclude a fantastic Final 🤝— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 10, 2026
East Zone clinch the #DuleepTrophy 2026 title by virtue of first-innings lead 🏆#EZvSZ pic.twitter.com/4DJjNHkAHD
ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಖುರೆಷಿ ಅವರ (116) ಆಕರ್ಷಕ ಶತಕ, ಶಿಖರ್ ಮೋಹನ್ (52), ಅನ್ಕುಲ್ ರಾಯ್ (64) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಾಯದಿಂದ 388/7 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಗೆ 760 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಐದನೇ ದಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೆ ಗಂಟೆಗಳು ಉಳಿದ್ದ ಕಾರಣ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
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