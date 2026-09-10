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ದುಲೀಪ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್​; 14 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ವಲಯ!!

ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ದುಲೀಪ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿನ ಮುನ್ನಡೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ​

ದುಲೀಪ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ತಂಡ
ದುಲೀಪ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 4:11 PM IST

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ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ತಂಡವು ದುಲೀಪ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಚೆಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 372 ರನ್​ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 708 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಂಡ 336 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು.

ನಂತರ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 388/7 ಸ್ಕೋರ್​ ಕಲೆಹಾಕಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮುನ್ನಡೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ ವಲಯ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯ್ತು.

14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಪೂರ್ವ ವಲಯ

ಪೂರ್ವ ವಲಯ ತಂಡ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2012-13ರಲ್ಲಿ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ತಂಡವು ಮತ್ತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇದು ತಂಡದ ಮೂರನೇ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತಂಡವು 2011-12ರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಇದಾದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2012-13ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಆ ಎರಡೂ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟರಾಜ್ ಬೆಹೆರಾ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್ ಈಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಪರ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕವೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ 'ಆಫ್​ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್'​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.

ಕಿಶನ್​ ಸೂಪರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್​ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 334 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 270 ರನ್ ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್​ ಆಡಿದರು ಇದರಲ್ಲಿ 30 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿದ್ದವು. ಇದಲ್ಲದೇ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಏಳನೇ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಇಶಾನ್​ 98 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 80 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಆದರೆ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರೊಬ್ಬರೆ ಒಟ್ಟು 350 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್​
ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್​ (IANS)

ಬೃಹತ್ ರನ್​ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಪೂರ್ವ ವಲಯ

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್​ ಅವರ (270 ರನ್​) ದ್ವಿಶತಕ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ ಅವರ (101 ರನ್) ಶತಕ, ಶಿಖರ್​ ಮೋಹನ್​ (85), ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್​ (72 ರನ್) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ನೆರವಿನಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 708 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದು ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಒಂದರ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಪರ ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ 99 ರನ್​ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇಡೀ ತಂಡ 336ರನ್​ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 372 ರನ್ ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಖುರೆಷಿ ಅವರ (116) ಆಕರ್ಷಕ ಶತಕ, ಶಿಖರ್​ ಮೋಹನ್​ (52), ಅನ್ಕುಲ್​ ರಾಯ್ (64) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಾಯದಿಂದ 388/7 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಗೆ 760 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಐದನೇ ದಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೆ ಗಂಟೆಗಳು ಉಳಿದ್ದ ಕಾರಣ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

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