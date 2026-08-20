ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಶಿಫ್ಟ್!!
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Published : August 20, 2026 at 3:33 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಇಂದು ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿಎರಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಚೆನ್ನೈ ಎಂ.ಎ. ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ತಂಡವು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ (COE) ನ ಗ್ರೌಂಡ್ 2ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ವಲಯವು ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಅದೇ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ COE ನ ಗ್ರೌಂಡ್ 1ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೋತ ತಂಡಗಳು ಹೊರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ವಿಜೇತ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಿಂದ COEಯ ಮೈದಾನ 1 ಮತ್ತು ಮೈದಾನ 2 ರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ 1 ರ ವಿಜೇತರ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನ ಮೈದಾನ 1 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ 2ರ ವಿಜೇತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ಮೈದಾನ 2 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
The ultimate zonal showdown is here! 🏏⚡— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 20, 2026
6️⃣ Teams. 5️⃣ Matches. 1️⃣ Champion. 🏆
Explore the full #DuleepTrophy fixture breakdown and lock in your dates starting 23rd August 🗓️ pic.twitter.com/h8fEMohIk1
ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಎಂ.ಎ. ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಿಂದ 10ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಎರಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಳ ವಿಜೇತರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ 1: ಪೂರ್ವ ವಲಯ vs ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ - ಆಗಸ್ಟ್ 23–26 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ BCCI COE, ಮೈದಾನ 2 ರಲ್ಲಿ.
ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ 2: ಉತ್ತರ ವಲಯ vs ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ - ಆಗಸ್ಟ್ 23–26 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ BCCI COE, ಮೈದಾನ 1 ರಲ್ಲಿ
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 1: ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ vs QF 1 ವಿಜೇತ - ಆಗಸ್ಟ್ 30–ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ BCCI COE, ಮೈದಾನ 1 ರಲ್ಲಿ
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 2: ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ vs QF 2 ವಿಜೇತ - ಆಗಸ್ಟ್ 30–ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ BCCI COE, ಮೈದಾನ 2 ರಲ್ಲಿ
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ: ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 1 ವಿಜೇತ vs ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 2 ವಿಜೇತ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಿಂದ 10, MA ಚಿದಂಬರಂ, ಚೆನ್ನೈ.
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