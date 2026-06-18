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ಬಲಿಷ್ಠ ಪೋರ್ಚುಗಲ್​ ವಿರುದ್ಧ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದ ಕಾಂಗೋ; ರೊನಾಲ್ಡೊಗೆ ಭಾರಿ ನಿರಾಸೆ

ಬಲಿಷ್ಠ ಪೋರ್ಚುಗಲ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 43ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಕಾಂಗೋ ತಂಡ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದೆ.

ಪೋರ್ಚುಗಲ್​ vs ಡಿಆರ್​ ಕಾಂಗೊ ಪಂದ್ಯ
ಪೋರ್ಚುಗಲ್​ vs ಡಿಆರ್​ ಕಾಂಗೊ ಪಂದ್ಯ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 18, 2026 at 10:18 AM IST

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ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಂಡಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 43ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕಾಂಗೋ ತಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 1-1ರ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

52 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮರಳಿರುವ ಕಾಂಗೋ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಹೂಸ್ಟನ್‌ನ NRG ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರೂಪ್ K ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡವು ಆರನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜೊವೊ ನೆವೆಸ್ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಇದೇ ಕೊನೆಯ ಗೋಲು ಆಗಿತ್ತು. ಅರ್ಧಾವಧಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ಕಾಂಗೋ ಸಹ 45ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಯೋವಾನೆ ವಿಸ್ಸಾ ಮೂಲಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತು.

ಚೊಚ್ಚಲ ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕಾಂಗೋ ಆಟಗಾರರು
ಚೊಚ್ಚಲ ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕಾಂಗೋ ಆಟಗಾರರು (AP)

ಈ ಡ್ರಾ ನಂತರ, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅದು ಜೂನ್ 23 ರಂದು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 28 ರಂದು ಕೊಲಂಬಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ತಂಡವು ಗುಂಪು ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರೊನಾಲ್ಡೊ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ 41 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 132 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಔಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. 1994 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ 42 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 39 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಆಡಿದ್ದ ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ನ ರೋಜರ್ ಮಿಲ್ಲಾ ನಂತರ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೋ ಮೊದಲ ಗೋಲು

ಇದು ಕಾಂಗೋ ತಂಡದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೋಲು ಆಗಿತ್ತು. ಈ ತಂಡವು ಈ ಹಿಂದೆ 1974ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೈರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಸ್ಸಾ, "52 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಾವು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮರಳಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಗೋಲು ನನಗೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕಾಂಗೋಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರೋನಾಲ್ಡೊ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ

ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. 68ನೇ ಮತ್ತು 73ನೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎರಡೂ ಬಾರಿ ಅವರ ಹೊಡೆತಗಳು ಗೋಲು ಕಂಬಕ್ಕೆ ತಾಕಿ ಹೊರಬಿದ್ದವು. 90ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರೂನೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೂಡ ವಿಜೇತ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. 55ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಜೋವೊ ಕ್ಯಾನ್ಸೆಲೊ ಅದ್ಭುತ ಬೈಸಿಕಲ್ ಕಿಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ VAR ವೇಳೆ ಅವರು ಆಫ್‌ಸೈಡ್ ಮೂಲಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಾಂಗೋ ಗೆಲುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿತು, ಆದರೆ ಸೆಡ್ರಿಕ್ ಬಕಾಂಬು ಅವರ ಶಾಟ್ ಪೋಲ್​ಗೆ ಬಡಿದು ದೂರ ಹೋಯಿತು.

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