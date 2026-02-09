ETV Bharat / sports

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ USA ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್​ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟ್ರಂಪ್​ ಯುಎಸ್​ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಎಸ್​ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ
ಯುಎಸ್​ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ (IANS)
Published : February 9, 2026 at 4:29 PM IST

Trump Message to USA Cricket Team: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಟೂರ್ನಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲೆರಡು ದಿನ 12 ತಂಡಗಳೂ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ದಿನದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್​ಎ ತಂಡಗಳು ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಯುಎಸ್​ಎ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು 161 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಯುಎಸ್​ಎ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗೆ 30ರ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ತಂಡವೂ ಗೆಲುವಿನ ಸನೀಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಯೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 29 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮಂಗಳವಾರ (ನಾಳೆ) ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ​ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ! ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ! ನಮ್ಮ ತಂಡ ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿದೆ ಶುಭವಾಗಲಿ!" ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಸ್ಎ ತಂಡವು ನಾಳೆ ಕೊಲಂಬೊದ ಸಿಂಹಳಿಸ್​ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಇತಿಹಾಸ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತದೆಯೆ ಯುಎಸ್​ಎ?: ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಯುಎಸ್ ತಂಡವು ಸೂಪರ್​ ಸಿಕ್ಸ್​ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರೆ ಲೀಗ್ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಹೊರಬೀಳು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಯುಎಸ್ ತಂಡವು 2024ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುಎಸ್​ಎ ಅದೇ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಾಳೆಯೂ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ USA ತಂಡ: ಮೊನಾಂಕ್ ಪಟೇಲ್ (ನಾಯಕ), ಜೆಸ್ಸಿ ಸಿಂಗ್, ಆಂಡ್ರೀಸ್ ಗೌಸ್, ಶೆಹನ್ ಜಯಸೂರ್ಯ, ಮಿಲಿಂದ್ ಕುಮಾರ್, ಶಯಾನ್ ಜಹಾಂಗೀರ್, ಸತೇಜ ಮುಕ್ಕಮಲ, ಸಂಜಯ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್, ನೋಸ್ತೂಶ್ ಕೆಂಜಿಗೆ, ಶಾಡ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಶಾಲ್ಕ್‌ವಿಕ್, ಸೌರಭ್ ನೇತ್ರವಾಲ್ಕರ್, ಅಲಿ ಖಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹ್ಸಿನ್, ಶುಭಂ ರಂಜನೆ.

