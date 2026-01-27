ETV Bharat / sports

ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹರಾಜಾದ​ ಡಾನ್​ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್​ ಬ್ಯಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಪ್​

ಸರ್​ ಡಾನ್​ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್​ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗಿ ಗ್ರೀನ್​ ಕ್ಯಾಪ್​ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಗಿ ಗ್ರೀನ್​ ಕ್ಯಾಪ್​
ಬ್ಯಾಗಿ ಗ್ರೀನ್​ ಕ್ಯಾಪ್​ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 27, 2026 at 3:48 PM IST

Updated : January 27, 2026 at 4:01 PM IST

2 Min Read
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸರ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ (ಡಾನ್) ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಅವರ 'ಬ್ಯಾಗಿ ಗ್ರೀನ್' ಕ್ಯಾಪ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆನ್​ಲೈನ್​ ಪ್ಲಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ​ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಅನಾಮಧೇಯ ಖರೀದಿದಾರರೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು 460,000 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಇದು ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 2.92 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 1947-48ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದಾಗಿತ್ತು.

ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೌಲರ್ ಶ್ರೀರಂಗ ವಾಸುದೇವ್​ ಸೊಹೋನಿ ಅವರಿಗೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ನಂತರ (1947-48) ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಸೊಹೋನಿ ಕುಟುಂಬವು ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕ್ಯಾಪ್​ ಅನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಹರಾಜಿನ ಸಿಒಒ ಲೀ ಹೇಮ್ಸ್, ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು "ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಧಿ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೇ ಸೊಹೋನಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕ್ಯಾಪ್​ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೇ ಅವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 16 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಟಟ್ಟವಾರಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಯಾಪ್ ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತಿತ್ತು". ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಶ್ರೀರಂಗ ಸೊಹೋನಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದರು. ಸೊಹೋನಿ 1947-48 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿದರು. ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ, ಆ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದರು. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್​ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಸೊಹೋನಿಗೆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಕ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ದಂತಕಥೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ಡಿ.ಜಿ. ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ (ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್) ಮತ್ತು ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊಹೋನಿ (ಶ್ರೀರಂಗ ಸೊಹೋನಿ) ಎಂದು ಹೆಸರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವಾರ್ನ್​ ಕ್ಯಾಪ್: ಆದಾಗ್ಯೂ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟಗೊಂಡ ಬ್ಯಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹5.90 ಕೋಟಿ ($1 ಮಿಲಿಯನ್)ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಬುಷ್‌ಫೈರ್ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬ್ರಾಡ್‌ಮನ್ ಅವರ 1928ರ ಚೊಚ್ಚಲ ಕ್ಯಾಪ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹2.65 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.

1947-48ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಫಲಿತಾಂಶ: 1947-48ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯು ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ತವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರು 1948ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಪ್ರವಾಸ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಲಾಲಾ ಅಮರನಾಥ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸರಣಿಯನ್ನು 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.

Last Updated : January 27, 2026 at 4:01 PM IST

