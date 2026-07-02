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ರೆಡ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ​ಎಫೆಕ್ಟ್​!: 60 ಸಾವಿರ ಉಚಿತ ಪಿಜ್ಜಾ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಡೊಮಿನೊಸ್​!!

ಡೊಮಿನೊಸ್​ ಕಂಪನಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಮೌಲ್ಯದ ಒಟ್ಟು 60 ಸಾವಿರ ಪಿಜ್ಜಾಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಉಚಿತ ಪಿಜ್ಜಾ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಡಾಮಿನೋಸ್
ಉಚಿತ ಪಿಜ್ಜಾ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಡಾಮಿನೋಸ್ (Dominos and AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 4:25 PM IST

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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ ವಿರುದ್ಧದ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಫೋಲಾರಿನ್ ಬಾಲೊಗುನ್ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್​ ಪಡೆದ ಕಾರಣ ಡೊಮಿನೊಸ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್​ ಡಾಲರ್​ ಮೌಲ್ಯದ ಒಟ್ಟು 60 ಸಾವಿರ ಉಚಿತ 'ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಿಜ್ಜಾ'ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗಲಿದೆ, ಇದಕ್ಕಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳೇನು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಕೆನಾಡ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆತಿಥ್ಯವಹಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ನಿಯಾವನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹ-ಆತಿಥೇಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ನಾಕೌಟ್​ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಇದು ತಂಡದ ಎರಡನೇ ನಾಕೌಟ್ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಪರ ಫೋಲಾರಿನ್ ಬಲೋಗನ್ (45ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ಮಲಿಕ್ ಟಿಲ್ಮನ್ (82ನೇ ನಿಮಿಷ) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 65ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫೌಲ್​ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಬಲೋಗನ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಯುಎಸ್ 10 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

24 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾಕೌಟ್​ ಗೆಲುವು

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಇದು ಎರಡನೇ ನಾಕೌಟ್ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. 24 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2002ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ತಂಡ ಒಮ್ಮೆಯೂ ನಾಕೌಟ್​ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಆ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೋಲಾರಿನ್ ಬಲೋಗನ್ ರೆಡ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಡಾಮಿನೋಸ್​ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದೀಗ 1 ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಮೌಲ್ಯದ ಪಿಜ್ಜಾ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

60 ಸಾವಿರ ಉಚಿತ ಪಿಜ್ಜಾ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಡಾಮಿನೋಸ್​

ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಡಾಮಿನೋಸ್​ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. "ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ USA ತಂಡದ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ರೆಡ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೇ '$1 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ 60,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಚಿತ "ತುರ್ತು ಪಿಜ್ಜಾ"ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿತು. ಇದೀಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಉಚಿತ ಪಿಜ್ಜಾಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಹರು?: ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಉಚಿತ ಪಿಜ್ಜಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಚಿತ ತುರ್ತು ಪಿಜ್ಜಾಕ್ಕಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜೇತರನ್ನು ಸ್ವತಃ ಡೊಮಿನೋಸ್ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೂನ್ 10ರ ಮೊದಲು ರಾತ್ರಿ 11:59ಕ್ಕೆ ಡೊಮಿನೊಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಈವರ್ಷದ ಕಕೊನೆಯ ವರೆಗೆ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​! ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ದುರಂತ: ನಾಲ್ವರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಸಾವು

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