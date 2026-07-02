ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್!: 60 ಸಾವಿರ ಉಚಿತ ಪಿಜ್ಜಾ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಡೊಮಿನೊಸ್!!
ಡೊಮಿನೊಸ್ ಕಂಪನಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಒಟ್ಟು 60 ಸಾವಿರ ಪಿಜ್ಜಾಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : July 2, 2026 at 4:25 PM IST
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ ವಿರುದ್ಧದ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಫೋಲಾರಿನ್ ಬಾಲೊಗುನ್ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ಕಾರಣ ಡೊಮಿನೊಸ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಒಟ್ಟು 60 ಸಾವಿರ ಉಚಿತ 'ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಿಜ್ಜಾ'ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗಲಿದೆ, ಇದಕ್ಕಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳೇನು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಕೆನಾಡ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆತಿಥ್ಯವಹಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
Domino's Pizza is giving away $1 million worth of free pizzas if Team USA gets a red card during the World Cup pic.twitter.com/zS1SXZHuR9— Dexerto (@Dexerto) May 18, 2026
ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ನಿಯಾವನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹ-ಆತಿಥೇಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಇದು ತಂಡದ ಎರಡನೇ ನಾಕೌಟ್ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಪರ ಫೋಲಾರಿನ್ ಬಲೋಗನ್ (45ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ಮಲಿಕ್ ಟಿಲ್ಮನ್ (82ನೇ ನಿಮಿಷ) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 65ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫೌಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಬಲೋಗನ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಯುಎಸ್ 10 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
24 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾಕೌಟ್ ಗೆಲುವು
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಇದು ಎರಡನೇ ನಾಕೌಟ್ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. 24 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2002ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ತಂಡ ಒಮ್ಮೆಯೂ ನಾಕೌಟ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಆ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೋಲಾರಿನ್ ಬಲೋಗನ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಡಾಮಿನೋಸ್ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದೀಗ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಪಿಜ್ಜಾ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
60 ಸಾವಿರ ಉಚಿತ ಪಿಜ್ಜಾ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಡಾಮಿನೋಸ್
ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಡಾಮಿನೋಸ್ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. "ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ USA ತಂಡದ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೇ '$1 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ 60,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಚಿತ "ತುರ್ತು ಪಿಜ್ಜಾ"ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿತು. ಇದೀಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಉಚಿತ ಪಿಜ್ಜಾಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಹರು?: ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಉಚಿತ ಪಿಜ್ಜಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಚಿತ ತುರ್ತು ಪಿಜ್ಜಾಕ್ಕಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜೇತರನ್ನು ಸ್ವತಃ ಡೊಮಿನೋಸ್ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೂನ್ 10ರ ಮೊದಲು ರಾತ್ರಿ 11:59ಕ್ಕೆ ಡೊಮಿನೊಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಈವರ್ಷದ ಕಕೊನೆಯ ವರೆಗೆ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
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