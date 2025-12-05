ETV Bharat / sports

ವಿಜಯ್​ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್​ ಆಗ್ತಿರ

ವಿಜಯ್​ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (AP)
ಭಾರತೀಯ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಿಂದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2009-2010 ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೇ ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿರಾಟ್ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು?: ಭಾರತೀಯ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 20 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 21 ರಿಂದ 40 ಪಂದ್ಯಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (IANS)

41 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಆಟಗಾರನು ಆಡುವ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ 60,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪರ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 60,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ?: ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡವು ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿರಾಟ್ ಕೇವಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಆಂಧ್ರ ವಿರುದ್ಧ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 6 ರಂದು ರೈಲ್ವೇಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ದೆಹಲಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: 2025-26ರ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡವು ಡಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹರಿಯಾಣ, ಗುಜರಾತ್, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ, ಸರ್ವೀಸಸ್, ಒಡಿಶಾ, ರೈಲ್ವೇಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ತಂಡಗಳು ಡಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿವೆ. ದೆಹಲಿ ತಂಡವು ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಜನವರಿ 12 ರಂದು ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.

ಕೊಹ್ಲಿ ಲಿಸ್​ A ದಾಖಲೆ: ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 341 ಲಿಸ್​ A ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 57.11ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 15934 ರನ್​ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 57 ಶತಕ, 83 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿವೆ. ಲಿಸ್ಟ್​ Aನಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ರನ್​ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

VIJAY HAZARE VIRAT KOHLI
VIJAY HAZARE TROPHY 2025
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
VIJAY HAZARE TROPHY KOHLI FEE
VIRAT KOHLI

