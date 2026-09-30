ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ; ಕೆಎಸ್ಸಿಎ–ಮೂಡಾ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ!
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
Published : September 30, 2026 at 3:36 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಂಚೂಣಿ ನಗರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಮೂಡಾ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (KSCA) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆಯು ಈ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲವಾದ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕೊಂಕಣ ಹಾಗೂ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲ, ವಿಶಾಲವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು (NMPA) ಹೊಂದಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ನಗರವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ನಗರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದಿದೆ. ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರಂತಹ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ, ಐಪಿಎಲ್ (IPL) ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ಮೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಸದಸ್ಯ ಅನೂಪ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 40 ರಿಂದ 50 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಡಾ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 75 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಪೈಕಿ 40 ರಿಂದ 50 ಎಕರೆಯನ್ನು ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂಪಿಎ (NMPA) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 300 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ 50 ಎಕರೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ
ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲೀಸ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪಿಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಭರಿಸಲಿದೆ.
ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ?
ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕರಾವಳಿಯ ಹೊಟೇಲ್, ರೆಸಾರ್ಟ್, ಸಾರಿಗೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ಹರಿದುಬರಲಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು, ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ, ಆತಿಥ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಮೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ "ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನವೇ, ಮೂಡಾ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಟ್ ಹಂಚುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸಿದೆ. ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚೇಳ್ಯಾರು ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಂಪಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಶೀಘ್ರವೇ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಜಾಗ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ, ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ." ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳ ಕೊರತೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಾ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿರುವುದು ಕರಾವಳಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆಯರು ಅಬ್ಬರಿಸುವ, ಐಪಿಎಲ್ ಹಬ್ಬ ಕರಾವಳಿಯ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಮೇಳೈಸುವ ದಿನಗಳು ದೂರವಿಲ್ಲ ಎಂಬದು ಮಂಗಳೂರಿಗರ ಮನದ ಮಾತಾಗಿದೆ.
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