ಅಂಪೈರ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪು; ಕೇವಲ 1 ರನ್ ನಿಂದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ದ್ವಿಶತಕ ಮಿಸ್
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಕೇವಲ 1 ರನ್ನಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 26, 2026 at 3:31 PM IST
Devadutt Padikkals Controversial Dismissal: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ದ್ವಿಶತಕ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಟ್ ಸಟ್ಕ್ಲಿಫ್ ಓವಲ್, ಲಿಂಕನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಜ್ಯಾಕ್ ಗಿಬ್ಸನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಔಟಾದರು . ಆದಾಗ್ಯೂ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಚೆಂಡು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ತಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂಪೈರ್ ಔಟ್ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಅವರ ನಿರಾಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು.
ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್ಎಸ್ ಲಭ್ಯವಿರಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 248 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 24 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ದ್ವಿಶತಕವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
🔴DEVDUTT PADIKKAL ANGRY OVER A CONTROVERSIAL UMPIRING DECISION! 🤯 - Padikkal was batting on 199 when the bowler delivered the ball wide. - Padikkal tried to play the delivery, but the umpire suddenly declared him out, apparently believing the ball had edged the bat. - Padikkal was left shocked by the decision. Note: There is no DRS in unofficial Test matches. ❌ https://t.co/WfZMaQfAXM— Sam (@cricsam02) October 26, 2026
ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಸುದರ್ಶನ್ ಆಸರೆ
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಕಂಡಿತು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 113 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟಾಯಿತು. ಯಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಅಜೇಯ 44 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎ ತಂಡವು 317 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 204 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ನಾಯಕ ರೈಸ್ ಮರಿಯೊ 76 ರನ್ ಮತ್ತು ಡೀನ್ ಫಾಕ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 4 ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 5 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ 10 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಆಸರೆಯಾದರು. ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ 215 ರನ್ಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ತಂಡವನ್ನು ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು. ಸುದರ್ಶನ್ 184 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 91 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಎರಡು ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು, ಆದರೆ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಯಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದರು. .
ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಈ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಆಡುವ XI ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಇದೀಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ A ವಿರುದ್ಧದ ಅವರ 199 ರನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಸುದರ್ಶನ್ 91 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನ ಬೇಸಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ನ ಹ್ಯಾಗ್ಲಿ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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