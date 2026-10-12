ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತುರೂ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್!
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.
Published : October 12, 2026 at 5:09 PM IST
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20ಐ ಸೋತರೂ, ಕೆರಿಬಿಯನ್ನರು ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋಳ್ಕರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 224 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ಮನ ಬಂದಂತೆ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದರು. ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.
Promising starts to the innings. #INDvWI | #MenInMaroon https://t.co/n5ICVIuQUm— Windies Cricket (@windiescricket) October 11, 2026
ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೆ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 69 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 230 ಆಗಿತ್ತು. ಇವರಲ್ಲದೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಸಹ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ 37 ರನ್ಗಳಿಸಿದರೆ, ತಿಲಕ್ 28 ರನ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 20, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ 20 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು.
ಬಳಿಕ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 209 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ಕೆರಿಬಿಯನ್ ತಂಡದ ಪರ ಕಮಿಲ್ ಪೂರನ್ (42 ರನ್), ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ (43), ಶೆರ್ಫಾನೆ ರೂದರ್ಫೊರ್ಡ್ (32), ಶಮರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್ 35 ರನ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ 14 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಈ ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೆರಿಬಿಯನ್ನರು ಇದುವರೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು.
ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸೋತರೂ, ತಂಡದ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಟರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರು 140 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಆರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಒಟ್ಟು 13 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. ಶಮರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಕಾಮಿಲ್ ಪೂರನ್ ಮೂರು, ಹೆಟ್ಮೈಯರ್ ಮತ್ತು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ತಲಾ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 2000 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು.
All 1️⃣0️⃣ wickets taken, time for the chase. 🏏💥 #INDvWI | #MenInMaroon https://t.co/pNxpcxpxZ8— Windies Cricket (@windiescricket) October 11, 2026
ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ತಂಡಗಳು
- ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ - 2010 ಸಿಕ್ಸರ್
- ಭಾರತ - 1997
- ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ - 1585
- ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - 1500
- ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ - 1407
- ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ - 1406
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