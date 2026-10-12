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ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತುರೂ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​!

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರೂ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡ
ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 12, 2026 at 5:09 PM IST

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ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20ಐ ಸೋತರೂ, ಕೆರಿಬಿಯನ್ನರು ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೋಳ್ಕರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 224 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ಮನ ಬಂದಂತೆ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್​ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದರು. ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.

ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೆ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 69 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್​ ರೇಟ್ 230 ಆಗಿತ್ತು. ಇವರಲ್ಲದೆ ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​ ಸಹ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ 37 ರನ್​ಗಳಿಸಿದರೆ, ತಿಲಕ್​ 28 ರನ್​ ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್ 20, ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ರೆಡ್ಡಿ 20 ರನ್​ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು.

ಬಳಿಕ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 209 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ಕೆರಿಬಿಯನ್​ ತಂಡದ ಪರ ಕಮಿಲ್​ ಪೂರನ್ (42 ರನ್), ಶಿಮ್ರಾನ್​ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ (43), ಶೆರ್ಫಾನೆ ರೂದರ್ಫೊರ್ಡ್ (32), ಶಮರ್​ ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್​ 35 ರನ್​ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ 14 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಈ ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೆರಿಬಿಯನ್ನರು ಇದುವರೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು.

ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸೋತರೂ, ತಂಡದ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಟರ್​ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರು 140 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಆರು ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಒಟ್ಟು 13 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. ಶಮರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್​ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಕಾಮಿಲ್ ಪೂರನ್ ಮೂರು, ಹೆಟ್ಮೈಯರ್ ಮತ್ತು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ತಲಾ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 2000 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು.

ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ತಂಡಗಳು

  • ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ - 2010 ಸಿಕ್ಸರ್
  • ಭಾರತ - 1997
  • ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ - 1585
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - 1500
  • ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ - 1407
  • ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ - 1406

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ಭಾರತ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಟಿ20
WHICH TEAM HITS MOST SIX IN T20I
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ಭಾರತ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್ ಟಿ20 ದಾಖಲೆ​
IND VS WI 3RD T20

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