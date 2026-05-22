ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅನರ್ಹ ಎಂದ WFIಗೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್
Published : May 22, 2026 at 3:57 PM IST
ಖ್ಯಾತ ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರನ್ನು ದೇಶೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು "ಅನರ್ಹ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ಐ) ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿನೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದೆಂದು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ವಿನೇಶ್ ಅವರನ್ನು ದೇಶೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ "ಅನರ್ಹ" ಎಂದು ಏಕೆ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದವು ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಾರದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಕುಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ನಿರಂತರ ವಿವಾದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಸಂಘದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.
HC asks Centre to form expert committee to evaluate Vinesh Phogat, ensure participation in upcoming Asian Games selection trials.
ಸೋಮವಾರದಂದು, ಮೇ 30 ಮತ್ತು 31 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ವಿನೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅನರ್ಹ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪುರುಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕೌರವ್ ಅವರ ಪೀಠ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ WFI ಆಯ್ಕೆ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಮೇ 9ಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವಿನೇಶ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕದ ತಟ್ಟಿದ್ದರು.
WFI ನೋಟಿ ಮೇ 9 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ, ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ಐ ಜೂನ್ 26 ರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ವಿನೇಶ್ ಅಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಡೋಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫೆಡರೇಶನ್ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ಯುನೈಟೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವ್ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಆಟಗಾರರು ಆರು ತಿಂಗಳ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು WFI ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿನೇಶ್ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲದೆ WFIಯ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗಳ ಪದಕ ವಿಜೇತರು ಮಾತ್ರ 2026 ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿತ್ತು. ಈ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ನೀತಿಯು ಅನೇಕ ಅನುಭವಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
