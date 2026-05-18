ವಿನೇಶ್​ ಫೋಗಟ್​ ಅರ್ಜಿ ಕುರಿತು WFIಗೆ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​

ವಿನೇಶ್​ ಫೋಗಟ್​ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಭಾರತ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 8:15 PM IST

ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇರೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಭಾರತ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ (WFI) ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. WFI ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿನೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಜೂನ್ 2026 ರವರೆಗೆ ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವಿನೇಶ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಣೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪುರುಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕೌರವ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ತೀರ್ಪು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದರೆ, ಅದು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟ (WFI) ಹೊರಡಿಸಿದ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ವಿವರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ 6 ರೊಳಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟ (WFI)ಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ?: ಅಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಡೋಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ WFI ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿನೇಶ್‌ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಯುನೈಟೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವ್ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ (UWW) ಡೋಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆರು ತಿಂಗಳ ನೋಟಿಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿನೇಶ್ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಜೂನ್ 2026ರ ವರೆಗೆ ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನರ್ಹ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿನೇಶ್ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಮರಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಐಟಿಎ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂ ತನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

15 ಪುಟಗಳ ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಿನೇಶ್ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಜುಗರವನ್ನು ತಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು WFI ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ 26 ರವರೆಗೆ ಗೊಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮೇ 10 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವಿನೇಶ್ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದು WFI ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತ್ತು.

WFIನ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ವಿನೇಶ್ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಬರುವ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ವಿನೇಶ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 6ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು.

