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ವಿನೇಶ್​ ಫೋಗಟ್​ಗೆ ಸಿಡಿಲಾಘಾತ​: ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ನಕಾರ

ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

ವಿನೇಶ್​ ಫೋಗಟ್
ವಿನೇಶ್​ ಫೋಗಟ್ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2026 at 2:24 PM IST

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ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಮರಳುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. 2026ರ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟ್ರಯಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವಿನೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರಣ್ ಕಾಂತ ಶರ್ಮಾ ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟ (WFI) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗಾಗಿ ಸಡಿಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2026ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

WFI ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ನಿಗದಿತ ಈವೆಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟದ (WFI) ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಮರಳುವ ವಿನೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ವಿನೇಶ್​ ಕೋರ್ಟ್​ ಮೊರೆಹೋಗಲು ಕಾರಣ ಏನು?

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟ (WFI) ಟ್ರಯಲ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವ ಆಟಗಾರರು ಟ್ರಯಲ್ಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅರ್ಹರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. WFI ನಿಗದಿತ ಅರ್ಹಾತ ಈವೆಂಟ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಹರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, U20 ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಜುಲೈ 2025ರಲ್ಲಿ, ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರು ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವಿಶೇಷ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆಯ ನಂತರ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಅವರು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ವಿಶ್ವ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 1 ರವರೆಗೆ ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಸ್ತಾನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.

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TAGGED:

WORLD CHAMPIONSHIP 2026
ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್
ವಿಶ್ವ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ 2026
ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್
VINESH PHOGAT

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