ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವಿನೇಶ್​ಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ!

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ವಿನೇಶ್​ ಫೋಗಟ್​ ಅವರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

ವಿನೇಶ್​ ಫೋಗಟ್
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 23, 2026 at 5:28 PM IST

ಮೇ 30 ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026 ರ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಮೇ 22 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ತೇಜಸ್ ಕರಿಯಾ ಅವರ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು , ಫೋಗಟ್ ಅವರು ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟದ (WFI) "ಹೊರಗಿಡುವ" ಆಯ್ಕೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫೋಗಟ್‌ನಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟದ (WFI) ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತೀಕಾರದಿಂದಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ಕೆ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ತೇಜಸ್ ಕರಿಯಾ ಅವರ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು. ಇದೀಗ ಮೇ 30-31 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಯ್ತನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. "ತಾಯ್ತನವು ಒಂದು ಆಚರಣೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು " ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಏನಿದು ವಿವಾದ: ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರನ್ನು ಜೂನ್ 26, 2026 ರವರೆಗೆ ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನರ್ಹ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಯುನೈಟೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವ್ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ (UWW) ಡೋಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಫೆಡರೇಶನ್ ವಾದಿಸಿತು. WFI ಪ್ರಕಾರ, ವಿನೇಶ್ ಈ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಟಿಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ದೇಶೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.

ವಿನೇಶ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾದ 15 ಪುಟಗಳ ಶೋ-ಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ, WFI ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಡೋಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯು ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿನೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಮೇ 9 ರ ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅನರ್ಹತೆಯನ್ನು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಮಾನ' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು "ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರೀಡೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿತು.

