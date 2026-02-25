ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸಿಂಧು: ಶಿಖರ್ ಧವನ್ಗೆ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
By ANI
Published : February 25, 2026 at 8:17 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಟಿಯಾಲಾ ಹೌಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಪರ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳ ಜಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮತ್ತು ದವನ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧವನ್ ಮೇಲೆ ಬಂಧನಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧವನ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಧವನ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಹಣಕಾಸು ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಸಿಂಧು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧವನ್ ಅವರ ವಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್, ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೆದರಿಕೆ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮೋಸದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.
ಗಮನಾರ್ಹ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆರ್ವಿಕ್ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತರಿಮ ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ ಪಡೆದ 812,397.50 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಡ್ ನಾರ್ತ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ 82,000 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಮೊತ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವತಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 9ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆಯೂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಧವನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊಕದ್ದಮೆ ವಿರೋಧಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರತಿವಾದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಡಿಕ್ರಿ ಶೀಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಮೊಕದ್ದಮೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ವಾದಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವೈವಾಹಿಕ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವನ್ನು ತೀರ್ಪು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಯೇಷಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು 2012ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಓರ್ವ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಹೆಸರು ಝೋರಾವರ್ . 2023ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳಿಂದ ಧವನ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಧವನ್ಗೆ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
