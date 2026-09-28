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WPL 2027: 13 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್‌ಸಿಬಿ; ಎಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಪುನರಾಗಮನ!

ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರೇ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

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ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2026 at 6:58 PM IST

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​ಬೆಂಗಳೂರು: ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) 2027ರ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಳಗವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಡೆ, ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 13 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.​ ತಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರೇ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದು, ಆಸೀಸ್ ಆಲ್​​ರೌಂಡರ್ ಎಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಲ್ವರು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಪೈಕಿ ಪೆರ್ರಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್, ನದಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡತಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್, ಸಯಾಲಿ ಸತ್ಘಾರೆ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್, ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಕುಮಾರ್, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಪೂಜಾ ವಸ್ತ್ರಾಕರ್, ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ ಮುಂಬರುವ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲೂ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದೆ. ದಯಾಲನ್ ಹೇಮಲತಾ, ಗೌತಮಿ ನಾಯಕ್, ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಲಿನ್ಸೆ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ತಂಡದ ತೀರ್ಮಾನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಮಲೋಲನ್ ರಂಗರಾಜನ್, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ತಂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಅವರ ಪುನರಾಗಮನವು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ 13 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಕೋರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗೆಲುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ರಂಗರಾಜನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  • ತಂಡದ ಪರ್ಸ್: 1.15 ಕೋಟಿ
  • ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು: 5
  • ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು: 2

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TAGGED:

ELLYSE PERRY
RCB PLAYERS FOR WPL
ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್
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TATA WPL 2027

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