ಅಚ್ಚರಿ! ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದ ಪ್ಲೇಯರ್; ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ
ಮಹಿಳಾ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ರೆನಿಗೇಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಡಿಯಾಂಡ್ರಾ ಡಾಟಿನ್ ಅಚ್ಚರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
Published : November 26, 2026 at 11:28 AM IST
Free Ball Bowled Rule: ಮಹಿಳಾ ಬಿಗ್ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದು ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕ್ಯಾಚೌಟ್, ರನ್ಔಟ್, LBW ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನ್ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಈ ವಿಷಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬುಧವಾರ ಬಿಗ್ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ ಹೀಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ರೆನೆಗೇಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ ಹೀಟ್ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 137 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ರೆನೆಗೇಡ್ಸ್ ತಂಡ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ರೋಚಕೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡದ ಪರ ಡಿಯಾಂಡ್ರಾ ಡಾಟಿನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸದೆ ಅಚ್ಚರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಯಿತು.
Extraordinary. Deandra Dottin was late to the middle. Now she's out after Sarah Glenn hit the stumps with a ball she couldn't face! #WBBL12 https://t.co/lsG3SZAw8b— Weber Women's Big Bash League (@WBBL) November 25, 2026
ಡಾಟಿನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಟಂಪ್ಗಳಿಂದ ಐದು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ ಸರಾ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಬಡಿಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅಂಪೈರ್ ಔಟ್ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಾಟಿನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಸೆತ ಎದುರಿಸದೆ 'ಫ್ರೀ-ಬಾಲ್ ಬೌಲ್ಡ್' (free-ball bowled) ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಫ್ರಿ ಬಾಲ್ ಬೌಲ್ಡ್ ನಿಯಮ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿನ "ಟೈಮ್ ಔಟ್" ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್ ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ WBBL ನ ನಿಯಮ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು MCC ನಿಯಮ 40 (ಟೈಮ್ ಔಟ್) ಮತ್ತು WBBL ಆಟದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. WBBL ನಲ್ಲಿ, ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ಔಟ್ ಆದ ನಂತರ, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ 75 ಸೆಕೆಂಡುಗಳೊಳಗೆ ಆಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಂಡವು "ಟೈಮ್ ಔಟ್" ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬಹುದು.
Peak cinema 🎥 🍿 #WBBL12 https://t.co/cB9KhC1uaK— Weber Women's Big Bash League (@WBBL) November 26, 2026
ಬಳಿಕ ಅಂಪೈರ್ ಬೌಲರ್ಗೆ 'ಫ್ರೀ ಬಾಲ್' (ಉಚಿತ ಎಸೆತ) ಎಸೆಯುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬೌಲರ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಬಡಿದರೆ, ಬ್ಯಾಟರ್ ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ತಪ್ಪಿದರೆ, ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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