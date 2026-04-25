ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್​ಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯ; ಮೈದಾನದಿಂದಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್​ ಲುಂಗಿ ಎನ್​​ಗಿಡಿ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

DC vs PBKS: Lungi Ngidi Suffers Horrific Head Injury, Taken To Hospital
ಗಾಯಗೊಂಡ ವೇಗದ ಬೌಲರ್​ ಲುಂಗಿ ಎನ್​​ಗಿಡಿ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 25, 2026 at 8:03 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್​ ಲುಂಗಿ ಎನ್​ಗಿಡಿ ಅವರ ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮೈದಾನದಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ 2 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 264 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಎನ್​ಗಿಡಿ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವುದು, ತಂಡದ ಇನ್ನುಳಿದ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೂ ಅವರು ಅಲಭ್ಯರಾಗುವ ಆತಂಕ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಕಿಂಗ್ಸ್​​ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಮೂರನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಎನ್​ಗಿಡಿ ಕ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು 30 ಯಾರ್ಡ್​​ ಸರ್ಕಲ್​​ನಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್​ ಪಡೆಯುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವರು ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಫಿಸಿಯೋ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.

ಆತಂಕಗೊಂಡ ಸಹ ಆಟಗಾರರು: ಎನ್‌ಗಿಡಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸಹ ಆಟಗಾರರಾದ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವೇಗಿ ಫಿಸಿಯೋಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೂ ಎದ್ದೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಪಿಬಿಕೆಎಸ್‌ನ ತರಬೇತುದಾರ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು.

ನಂತರ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬೆಲ್ಟ್​ ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್‌ನ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ನವೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಎನ್‌ಗಿಡಿ ತೀವ್ರ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 14 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವೇಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡೆತ್ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಲಿದೆ.

ಎನ್‌ಗಿಡಿಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಯಾರು? ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವೇಗಿ ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರ ಅವರನ್ನು ತಂಡವು ಕನ್ಕ್ಯುಶನ್ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಆಡಿತು. ಚಮೀರ ಇದುವರೆಗೆ 19 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 13 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಡಿಸಿ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಅವರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

