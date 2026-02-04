ETV Bharat / sports

ಗುಜರಾತ್​ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ ಡೆಲ್ಲಿ; ಆರ್​ಸಿಬಿ ಜೊತೆ ಟ್ರೋಫಿ ಕದನ

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ನ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ತಂಡ
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ತಂಡ (IANS)
ETV Bharat Sports Team

February 4, 2026

WPL 2026 DC vs GG Highlights: ವಡೋದರಾದ ಕೋಟಂಬಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) 2026ರ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿ ತಂಡ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಗುರುವಾರ (ನಾಳೆ) ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಲಿದೆ.

ಎಲಿಮಿನೇಟರ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಾಯಕಿ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಗುಜರಾತ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್​ ಪಡೆ 7 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 168 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 15.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿತು.

ಗುಜರಾತ್​ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ತಂಡವು 9 ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್​ 6 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ನಂತರ, 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿದಾಗ, ಆರನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿತು. ಇದರಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿತು. ನಂತರ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬೆತ್ ಮೂನಿ ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 62 ರನ್‌ಗಳ ಅಜೇಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಜೊತೆಗ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೇರ್‌ಹ್ಯಾಮ್ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ 16 ರನ್ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ವಿ ಗೌತಮ್ 18 ರನ್‌ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ತಂಡ 160ರ ಗಡಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು.

ಡೆಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಲಿಜೆಲ್ಲೆ ಲೀ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 89 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಲಿಜೆಲ್ಲೆ ಲೀ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 92 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಶಫಾಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಬಿತ್ತು. ಅವರು 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ನಾಯಕಿ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 41 ರನ್‌ಗಳ ತ್ವರಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಡ್ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೇರ್‌ಹ್ಯಾಮ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.

