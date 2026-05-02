ರಾಹುಲ್,​ ನಿಸ್ಸಾಂಕ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್​ ಉಡೀಸ್​!!

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್​ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.

ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ಮತ್ತು ಪಾತುಮ್​ ನಿಸ್ಸಾಂಕ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 2, 2026 at 1:00 AM IST

DC vs RR Highlights: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ 225 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು 19.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ.

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಮತ್ತು ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 12 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ನಂತರ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 59 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 102 ರನ್‌ಗಳ ತ್ವರಿತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

ಜುರೆಲ್ 42 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರೇ, ಪರಾಗ್ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ 90 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಡೊನಾವನ್ ಫೆರೇರಾ ಕೇವಲ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಜೇಯ 47 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು 220 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಟಿ ನಟರಾಜನ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ರಾಜಸ್ಥಾನ್​ ರಾಯಲ್ಸ್​: ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ (ವಿ.ಕೀ), ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ (ನಾ), ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೆರಾ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಶುಭಂ ದುಬೆ, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ನಾಂದ್ರೆ ಬರ್ಗರ್, ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ

ಬೆಂಚ್​ಗೆ ಕುಳಿತ ಆಟಗಾರರು: ಆಡಮ್ ಮಿಲ್ನೆ, ದಾಸುನ್ ಶನಕ, ರವಿ ಸಿಂಗ್, ಯಶ್ ರಾಜ್ ಪೂಂಜಾ, ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್, ಅಮನ್ ರಾವ್ ಪೇರಾಲ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು, ಲುವಾನ್-ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್, ಕ್ವೆನಾ ಮಫಕಾ, ಯುದ್ಧವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಚರಕ್, ಸುಶಾಂತ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಕುಲದೀಪ್ ಸೇನ್, ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ.

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​: ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (ವಿ.ಕೀ), ಪಾತು ನಿಸ್ಸಾಂಕ, ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ, ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ, ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (ನಾ), ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್,‘ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಟಿ ನಟರಾಜನ್.

ಬೆಂಚ್​ಗೆ ಕುಳಿತ ಆಟಗಾರರು: ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್, ಔಕಿಬ್ ನಬಿ ದಾರ್, ಸಾಹಿಲ್ ಪರಾಖ್, ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರ, ತ್ರಿಪುರಾಣ ವಿಜಯ್, ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ, ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಅಜಯ್ ಜಾದವ್ ಮಂಡಲ್, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ರೆಹಾನ್ ಅಹಮದ್, ಮಾಧವ್ ತಿವಾರಿ.

