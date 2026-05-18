ETV Bharat / sports

ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್; ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಾದಿ ಕಠಿಣ ​

ರಾಜಸ್ಥಾನ್​ ರಾಯಲ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ರಿಯಾನ್​ ಪರಾಗ್​ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​
ರಿಯಾನ್​ ಪರಾಗ್​ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 6:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 62ನೇ ಪಂದ್ಯವು ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಗೊಂಚಲು ನೆರವಿನಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತ.

ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಪರ ಗೆಲುವಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು, ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸತತ ಮೂರನೇ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೋಲು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಆಸೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ.

ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 193 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ 194 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಡೆಲ್ಲಿ 19.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 197 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.

ರಾಜಸ್ಥಾನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​: ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 46 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 12 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ 51 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ರವಿ ಸಿಂಗ್ 4 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು, ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶುಭಂ ದುಬೆ ಕೇವಲ 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ದಾಸುನ್ ಶನಕ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 53 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಧವ್ ತಿವಾರಿ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಕಿತ್ತರು.

ಡೆಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​: ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಪರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್-ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಸಾಹಿಲ್ ಪರಾಖ್ 9 ರನ್, ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ 4 ರನ್ , ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ 5 ರನ್ , ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರೆ, ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ 18 ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

TAGGED:

IPL
DC VS RR HIGHLIGHTS
CRICKET
DC VS RR MATCH
IPL 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.