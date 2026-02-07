ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು: ಸುಮಿತ್ ನಗಾಲ್ - ಗೈ ಡೆನ್ ಔಡೆನ್ ಹಣಾಹಣಿ
ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ ನಗಾಲ್ - ಗೈ ಡೆನ್ ಔಡೆನ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 7, 2026 at 9:24 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದಿನಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಗೈ ಡೆನ್ ಔಡೆನ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಸುಮಿತ್ ನಾಗಲ್ ಸೆಣಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ 2-2ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಆತಿಥೇಯರು ತಮ್ಮ ತವರಿನ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೆಣಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಸುಮಿತ್ ನಾಗಲ್ ಮತ್ತು ಗೈ ಡೆನ್ ಔಡೆನ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ್ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಜೆಸ್ಪರ್ ಡಿ ಜೊಂಗ್ ನಡುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸುಮಿತ್ ನಗಾಲ್, ''ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ತವರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ. ನಾನು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದಾಗ 7,000 ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೆಂಬಲಿಗರ ನಡುವೆ ಐದು ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಸಹ ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಕಾದಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಎನ್.ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಾಲಾಜಿ ಮತ್ತು ಯೂಕಿ ಭಾಂಬ್ರಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಸ್ಯಾಂಡರ್ ಅರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಪೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ ನಾಗಲ್ ಹಾಗೂ ಜೆಸ್ಪರ್ ಡಿ ಜೊಂಗ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ್ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಗೈ ಡೆನ್ ಔಡೆನ್ ಅವರು ಕಾದಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್ಎಲ್ಟಿಎಯ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, "ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಮಟ್ಟದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
1996ರಲ್ಲಿ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ಟೈನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಾಯಕಿ ಪಾಲ್ ಹಾರ್ಹುಯಿಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಕಿಂಗ್ ಕಪ್ ಆಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಗರ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಳ, ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಆಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ಇತಿಹಾಸ: ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಐದು ಬಾರಿ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ 1970ರ ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಮನಾಥನ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು.
1985ರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಸ್ವೀಡನ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಕೆಎಸ್ಎಲ್ಟಿಎಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಿಲಾಂಡರ್, ಸ್ಟೀಫನ್ ಎಡ್ಬರ್ಗ್, ಜೋಕಿಮ್ ನೈಸ್ಟ್ರೋಮ್ ಮತ್ತು ಆಂಡರ್ಸ್ ಜ್ಯಾರಿಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 10 ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಐವರು ಸ್ವೀಡನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು.
2013ರಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಏಷ್ಯಾ-ಓಷಿಯಾನಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ I ಮುಖಾಮುಖಿಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. 2014ರಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರ್ಬಿಯಾ ತಂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿತ್ತು. 2016ರಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಏಷ್ಯಾ-ಓಷಿಯಾನಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ I ಪಂದ್ಯ ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. 2017ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಬಳಿಕ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ನ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು: https://ticketgenie.in/ticket/Davis-Cup-Qualifiers-2026
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಣಿಸಿ 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಡರ್19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ!