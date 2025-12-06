ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್: ಭಾರತ - ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆತಿಥ್ಯ
ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಟೈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.
Published : December 6, 2025 at 1:15 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಟೈ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 7-8ರಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಟೈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲಾನ್ ಟೆನಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
ದಶಕಗಳಿಂದ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ನ ಅನೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಂದಿದೆ. 1970ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, 1985ರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್, 2013ರಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, 2014ರಲ್ಲಿ ಸೆರ್ಬಿಯಾ ಮತ್ತು 2017ರಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಭಾರತದ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಕಿಂಗ್ ಕಪ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆನಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 33ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ಮೂರು ಬಾರಿ (1966, 1974 ಮತ್ತು 1987) ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 3-1 ಅಂತರದ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡವು 2026ರ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
1993ರ ನಂತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಜಯವಾಗಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾದ ನಂತರ ಸುಮಿತ್ ನಗಾಲ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಗೆಲುವು ಭಾರತದ ಗಮನಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ 2024ರ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿರುವ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆ: 'ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೌರವದ ಸಂಗತಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಗರದ ಜನರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಇದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್ಎಲ್ಟಿಎಯ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆನಿಸ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿರುವ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳ (ಹೋಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ) ಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡು ಸ್ವರೂಪದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟಾಪ್ 8 ತಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದಾದರೂ ಟಾಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಭಾರತ; ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸೋತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?