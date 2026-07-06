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MLC 2026: ದಾಸುನ್​ ಶನಕ ಡಬಲ್​ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​; ಸಿಯಾಟಲ್​ ಓರ್ಕಾಸ್​ಗೆ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು!!

ಮೇಜರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಲೀಗ್​ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸುನ್ ಶನಕ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಸುನ್​ ಶನಕ
ದಾಸುನ್​ ಶನಕ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 6, 2026 at 3:07 PM IST

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Updated : July 6, 2026 at 4:45 PM IST

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ಮೇಜರ್​ ಲೀಗ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಸುನ್ ಶನಕ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 21ನೇ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಿಯಾಟಲ್ ಓರ್ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಪೊಮೊನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.

ಅದರಂತೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಸಿಯಾಟಲ್ ಓರ್ಕಾಸ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 121 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ನಂತರ, ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿತು, ಆದರೆ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 112 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಿಯಾಟಲ್ ಓರ್ಕಾಸ್ ತಂಡವು 9 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.

ಸಿಯಾಟಲ್ ಓರ್ಕಾಸ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ದಾಸುನ್ ಶನಕ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಡಬಲ್​ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲಲು 15 ರನ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಿಯಾಟಲ್ ಪರ ದಾಸುನ್ ಶನಕ ಆ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಓವರ್‌ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಈ ವೇಳೆ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.

ನಂತರ ಬಲವಾದ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಗೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಮೊದಲು ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೆರಾ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಶನಕ ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಸ್ಯಾವೇಜ್, ಆಡಮ್ ಮಿಲ್ನೆ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಮ್ಸಿ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಅವರನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಪರ ಶುಭಂ ರಂಜಾನೆ 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಫೆರೆರಾ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ 8 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಶನಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಓಟ್ನೀಲ್ ಬಾರ್ಟ್‌ಮನ್ ಸಿಯಾಟಲ್ ಪರ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಸಿಯಾಟಲ್ ಓರ್ಕಾಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರಸಕ್ತ ಮೇಜರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, 8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು 5ನೇ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ 6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

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Last Updated : July 6, 2026 at 4:45 PM IST

TAGGED:

DASUN SHANAKA RECORD
DOUBLE HATTRICK
MLC 2026
T20 CRICKET
DASUN SHANAKA

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