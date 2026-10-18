ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ; ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕೋಚ್ ಮನವಿ
ತಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 18, 2026 at 2:50 PM IST
ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುವುದರಿಂದ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸಿಇಒ ಜಾನಿ ಗ್ರೇವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ.
ತಂಡವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಡೇರೆನ್ ಸ್ಯಾಮಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೊಂದಿಗೆ (ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗಳು) ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು - ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು (responsible diligence) ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಗುಣವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸದ್ಯ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದ ತೀವ್ರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಾನವಾದ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು," ಎಂದು ಡೇರೆನ್ ಸ್ಯಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಐಸಿಸಿ (ICC) ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಾವು ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಸರಣಿ ಮೂಲಕ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಅವರು ಆಡಿದ ಆಟ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ".
"ಕೋಚ್ ಆಗಿ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದೆವು. ಇದೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು, ಮುಂದೆಯೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ನಾವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಸ್ಯಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಟಿ20 ಸರಣಿ ಹೀಗಿತ್ತು
ಐದನೇ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದ ಕಾರಣ ಸರಣಿ 2-2 ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ತಂಡವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನೀಡಿದ್ದ 171 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 249 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದರೇ, ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
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