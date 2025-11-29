ETV Bharat / sports

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ-ಭಾರತ ಕಂಬೈನ್ಡ್​ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ XI ಹೆಸರಿಸಿದ ಡೆಲ್​ ಸ್ಟೇನ್​

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಡೆಲ್​ ಸ್ಟೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ​

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಭಾರತ ತಂಡ (IANS and ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 29, 2025 at 8:52 PM IST

Combined Playing XI: ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ನಂತರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ODI ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ನವೆಂಬರ್ 30ರ ಭಾನುವಾರ ರಾಂಚಿಯ JSCA ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ XI ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಂದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ XI ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರಣ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಅನೇಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಟೇನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI: ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇನ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ XI ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕೇಳಲಾಯ್ತು. ಅವರು ಸಂಯೋಜಿತ XI ಅನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದರು, "ನಾನು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ODI ತಂಡವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ." ಎಂದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು, ವಿರಾಟ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಬ್ರೆವಿಸ್ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್​ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ, ಮಾರ್ಕೊ ಜೆನ್ಸನ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

IND-SA ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ. ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಉಪನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಟದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ 2-0 ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ವೈಟ್‌ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡವು ಇದೀಗ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣಿಟಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ.

