ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್; ಪಲ್ಟಾನ್ ಮಣಿಸಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆದ ಡೆಲ್ಲಿ, ಗೆದ್ದ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ?
ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್ ಅನ್ನು 31-28 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.
Published : November 1, 2025 at 12:11 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 12:23 PM IST
Pro Kabaddi final: ದಬಾಂಗ್ ದೆಹಲಿ ತಂಡವು 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 31-28 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.
ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದ ದಬಾಂಗ್ ದೆಹಲಿ ತಂಡವು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎಡವಿತು. ಅನಗತ್ಯ ಟ್ಯಾಕಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ರೈಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್ ತಂಡವು ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಹೀಗಿತ್ತು ಅಂತಿಮ ಕದನ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ನಂತರ ಪಲ್ಟಾನ್ ಪಡೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಗೌರವ್ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ನಿಂದಾಗಿ 6-7 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಯ್ತು. ಬಳಿಕ ರೈಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಅಜಿಂಕ್ಯ ಪವಾರ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ, ಮೊದಲಾರ್ಧ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪುಣೇರಿ ಮುಂದಿನ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 14-8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೆಲೆಹಾಕಿತು. ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು 20-14 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು.
ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಪುಣೇರಿ ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಪಂಕಜ್ ಮೋಹಿತ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಶಿಂಧೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ರೈಡ್ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸತೊಡಗಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೆಲ್ಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು 24-18 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಸಾಗಿತು. ಆದರೆ ಪುಣೇರಿ ಸುಲಭ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮನ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಶಿಂಧೆ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು 25-25 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿತು.
ನಂತರ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯವು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, 30-28 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದು ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ನೀರಜ್ ನರ್ವಾಲ್ (9) ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಪವಾರ್ (6) ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಪುಣೇರಿ ಪರ ಆದಿತ್ಯ ಶಿಂಧೆ (10), ಪಂಕಜ್ (4), ಅಭಿ (4), ಮತ್ತು ಗೌರವ್ (3) ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಇದು ದೆಹಲಿಯ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು 2021ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ 12 ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಜೈಪುರ ತಲಾ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ, ಆದರೆ ಯು ಮುಂಬಾ, ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟನ್, ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಲಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿವೆ.
ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ: ವಿಜೇತ ದೆಹಲಿಗೆ ರೂ. 3 ಕೋಟಿ, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪುಣೇರಿಗೆ ರೂ. 1.8 ಕೋಟಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
