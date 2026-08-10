"ನರೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ"; ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮುಂದೆ ಹಳೆ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬಾಕ್ಸರ್!!
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅರೊಂದಿಗಿನ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಪದಕ ವಿಜೇತರ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಾಕ್ಸರ್ ನರೇಂದರ್ 2015ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಮೋದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : August 10, 2026 at 4:11 PM IST
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 39 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರದಂದು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಬಾಕ್ಸರ್ ನರೇಂದರ್ ಬರ್ವಾಲ್ ಹಳೆಯ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ನೆನದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನ ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ನರೇಂದರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಥೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಸರ್. ಅದು 2015ರ ವಿಶ್ವ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ, ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಅದರಂತೆ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತತ ಎರಡು ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತಲೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಷಯವೆನೆಂದರೆ, ನೀವು 2014 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ನನ್ನ ಸೇನಾ ತರಬೇತುದಾರರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ರಾಣಾ ಆಗಿತ್ತು".
#WATCH | "Pakistani boxer said to me 'Aapka naam Narender hai, aapke coach ka naam Narender hai, aapke Pradhan Mantri ka naam Narendra hai. Mujhe Narendra naam se nafrat ho gayi hai'..." says Heavyweight boxer and silver medallist Narender Berwal narrating his conversation with a… pic.twitter.com/qvmwO5D2sz— ANI (@ANI) August 10, 2026
"ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ನನಗೆ, 'ಸಹೋದರ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದಾಗ, ಆತ 'ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ. ನಿಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರರ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ. ನಾನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಹೆಸರು ಇದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿದ ಇತರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಗಲಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ 90+ ಕೆಜಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದ ನರೇಂದರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಈಬಾರಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಅರತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತ 39 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 13 ಚಿನ್ನ, 17 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 9 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 7 ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 3 ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
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