ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಪ್ರೀತಿ, ಜೈಸ್ಮಿನ್!
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ 57 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು 54 ಕೆಜಿಯ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳಾದ ಜೈಸ್ಮಿನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : August 1, 2026 at 4:54 PM IST|
Updated : August 1, 2026 at 5:09 PM IST
ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋ(ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್): ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳಾದ ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ಜೈಸ್ಮಿನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಸ್ಮಿನ್ 57 ಕೆಜಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ 54 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದರು.
ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ ಕೆನಡಾದ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಡೆಲ್ಗಾಡೊ ವಿರುದ್ಧ 5-0 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ, ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜೈಸ್ಮಿನ್ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಮೈಕೆಲಾ ವಾಲ್ಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಅದೇ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು.
22 ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಐವರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಪರವಾಗಿ 10-8 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ರೋಚಕ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಡೆಲ್ಗಾಡೊ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ ಅವರು, ಚುರುಕಿನ ಚಲನೆ ಹಾಗೂ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪಂಚ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು.
ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲಾವಿ ದೇಶದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಬಳಿಕ ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಜಾಂಬಿಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರು.
#WATCH | Rohtak, Haryana: Mother and sister of Indian boxer Preeti Pawar celebrate after she clinched gold medal in the Women's 54kg category at Commonwealth Games https://t.co/GTIOpCUPDZ pic.twitter.com/u6mzFRpHX1— ANI (@ANI) August 1, 2026
ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ 54 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ, ಬಾಕ್ಸರ್ ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಪರಸ್ಪರ ಕೇಕ್ ತಿನಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಮಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತಾಯಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
#WATCH | Glasgow, Scotland: Indian boxer Jaismine Lamboria clinched the gold medal in the Women's 57kg category at the Commonwealth Games— ANI (@ANI) August 1, 2026
She says, " i am feeling very good...i dedicate this medal to the entire nation, coaches, family..." pic.twitter.com/z4H5shD1tg
ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜೈಸ್ಮಿನ್ ಹರ್ಷ : ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪದಕ ಬಂದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಈ ಪದಕವನ್ನು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರು, ನನ್ನ ತರಬೇತುದಾರರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬಾಕ್ಸರ್ ಜೈಸ್ಮಿನ್ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೂಡೋ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಅಸ್ಮಿತಾ ಡೇ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
CWG2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರ 48 ಕೆಜಿ ಜೂಡೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ @Uppoliceನ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಸ್ಮಿತಾ ಡೇ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು! ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಅದಮ್ಯ ಧೈರ್ಯ, ಶಿಸ್ತು, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಡೇ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
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