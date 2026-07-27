ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್: ಪಾಕ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಮಣಿಸಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯೋಧರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಭಾರತದ ಜದುಮಣಿ!!
ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜದುಮಣಿ ಸಿಂಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 27, 2026 at 11:35 AM IST
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸದಂದೆ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 1999ರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೇ ಈ ಬಾರಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹೌದು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (ಜುಲೈ 26) ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಜದುಮಣಿ ಸಿಂಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸುಮಾಮಾ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
SEC ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜದುಮಣಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೆ ವಾತಾವರಣವು ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿತ್ತು. ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು 'ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ' ಮತ್ತು 'ಭಾರತ-ಭಾರತ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಪಂದ್ಯದ ಉತ್ಸಾಹ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜದುಮಣಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪಂಚ್ಗಳು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಕ್ಸರ್ಗೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
Big Rivalry. Bigger Statement 👊— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 26, 2026
A fearless display sees Jadumani Singh defeat Pakistan's Sumama Rehman and book his place in the Quarter-finals. 🌟 #SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026 #GlasgowMeinTiranga #Cheer4Bharat pic.twitter.com/g9ObLZDQTt
ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜದುಮಣಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾಯ್ತು ಆದರೆ ನಂತರ ಜದುಮಣಿ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ವೇಗದ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ನೇರ ಪಂಚ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ವಿಚಿಲಿತರಾದ ಪಾಕ್ನ ಸುಮಾಮಾ ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಜದುಮಣಿ ಅವರ ಪ್ರಬಲ ಬಲಗೈ ಪಂಚ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಡುಗಿಸಿತು. ರೆಫರಿ ರೆಹಮಾನ್ಗೆ Standing eight count ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ, ಪಂದ್ಯವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸರ್ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿತು.
ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಜದುಮಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಿಖರವಾದ ಪಂಚ್ಗಳಿಂದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ವಿಜೇತರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯ್ತು.
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವೀರರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಮರ್ಪಣೆ: ಜದುಮಣಿ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್ (ಜುಲೈ 26) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಈ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಾರ್ಗಿಲ್ನ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಜದುಮಣಿ, "ನನ್ನ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವೀರರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಭಾನುವಾರದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 27ನೇ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, 1999ರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯ್ತು. ಈ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಮಣಿಪುರಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ಕೊನೆಯ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಹೋರಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 50 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಜದುಮಣಿ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 55 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸತತ ಎರಡು ಸರ್ವಾನುಮತದ ಜಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ 4 ಪದಕ: ಭಾನುವಾರ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ಮಹಿಳೆಯರ 48 ಕೆಜಿ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಪುರುಷರ 60 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾನಂಬಮ್ ರಿಷಿಕಾಂತ ಸಿಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಪುರುಷರ 65 ಕೆಜಿ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಮುತ್ತುಪಾಂಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 4ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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