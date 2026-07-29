ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್: 6ನೇ ದಿನ ಭಾರತಕ್ಕೆ 2 ಬೆಳ್ಳಿ; ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಗುಲ್ವಿರ್ ಸಿಂಗ್, ಹರ್ಜಿಂದರ್ ಕೌರ್
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026: ಆರನೇ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಎರಡು ಚಿನ್ನ, ಏಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 12 ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದೆ.
Published : July 29, 2026 at 11:07 AM IST
ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋ(ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್): ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 6ನೇ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತೆರಡು ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರ 10,000 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಜಿಂದರ್ ಕೌರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಮೂವರು ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಪದಕಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಲಿಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಪುರುಷರ 10,000 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ್ದು, 27:49.78 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಓಟ ಮುಗಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕೈ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಮಹಿಳೆಯರ 69 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮೂಲದ ಹರ್ಜಿಂದರ್ ಕೌರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಕೆನಡಾದ ಷಾರ್ಲೆಟ್ ಸಿಮೋನಿಯೊ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ಕೌರ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುರಿಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಪದಕ ಭರವಸೆ: ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ತಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಮೂವರು ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಪುರುಷರ 55 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮಂಡೆಂಗ್ಬಾಮ್ ಜದುಮಣಿ ಸಿಂಗ್, ಜಾಂಬಿಯಾದ ಮ್ವೆಂಗೊ ಮ್ವಾಲೆ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ 54 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಿಯಾ ಘಂಗಾಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರುಷರ 400 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಟಿ.ಕೆ. ಅವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ, ಮಳೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪೂಜಾ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು.
ಆರನೇ ದಿನದಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಎರಡು ಚಿನ್ನ, ಏಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 12 ಪದಕ ಪಡೆದು, ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, 35 ಚಿನ್ನ, 18 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 27 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 80 ಪದಕ ಗಳಿಸಿದೆ.
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