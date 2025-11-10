CSK ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಪತ್ತೆ
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
Published : November 10, 2025 at 1:37 PM IST|
Updated : November 10, 2025 at 2:42 PM IST
Insta Account Missing: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಮಥಿಶಾ ಪತಿರಾನ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳು ಹಠಾತ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "CSK ತಂಡದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ?" ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿದೆ. ಅವರ ಖಾತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲು ಕಾರಣ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಸಂಜು ತಂಡವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸಂಜುಗಾಗಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಾದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಕರ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಆಟಗಾರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
November 5th, Jadeja deactivated his Instagram.— TheXReplier (@ReplySensei) November 10, 2025
November 10th, Pathirana deactivated his Instagram .
What happened to this beautiful club🥲, No one wants to leave yellow or what ?!!.. pic.twitter.com/EeiqucfiTQ
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 2021ರಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2022ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಾಯಕನಾಗಿ ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತು. ಜಡೇಜಾ ಮೊದಲ ಎರಡು ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಯಾಮ್ ಕರ್ರನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು.
🚨 JUST IN:— .. (@_whyrat18) November 10, 2025
Matheesha Pathirana has also deactivated his Instagram account, right after Ravindra Jadeja did the same. 👀
Something definitely brewing in the CSK camp ahead of the trade window… pic.twitter.com/VCRBPLbgk0
ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಆಟಗಾರರ ಬದಲಾವಣೆ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮವಾದರೆ ಜಡೇಜಾ 16 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಳೆ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅನುಭವಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಧೋನಿ ನಂತರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
Ravindra Jadeja for CSK :-— Paras (@parasVK) November 9, 2025
• With Bat
Innings - 145
Runs - 2384
Avg - 28.0
SR - 137.3
• With Ball
Innings - 187
Wickets - 152
Avg - 29.1
Eco - 7.76
Also won Most POTM awards for CSK in history.
Thank you sir Jadeja. 💛pic.twitter.com/XagSSXEHUB
ಸಿಎಸ್ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಜಡೇಜಾ ಪ್ರಯಾಣ: 2012ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ, ತಂಡವು ಮೂರು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಇದುವರೆಗೂ 143 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಂಡದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. 16 ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಧೋನಿ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ಆಡಿದ್ದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ತಂಡ ಮೊದಲ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ನಂತರ ಜಡ್ಡು ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಧೋನಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಅತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪತಿರಾನ: ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಯುವ ವೇಗಿ ಮಥಿಶಾ ಪತಿರಾನ (ಬೇಬಿ ಮಾಲಿಂಗ) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನಿಂದ ಪತಿರಾನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಜಡೇಜಾ ಜೊತೆಗೆ ಪತಿರಾನ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ . ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ಇವರ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ.
