ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್! ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ ನಡುವೆಯೇ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ 80 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ ನಡುವೆಯೇ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ 80 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 15, 2026 at 12:14 PM IST
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೂರ್ನಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. 10 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ 2 ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದೀಗ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಾಗಿ 8 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 16 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೇ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಇಷ್ಟೇ ಅಂಕ ಪಡೆದು 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇರಲಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಇಂದು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಉತ್ತಮ ರನ್ ರೇಟ್ ನಿಂದ ಗೆದ್ದರೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆನೆ ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಲಲ್ಲಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ವಾಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಿನ್ನೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಬದಲಿಗೆ 25 ವರ್ಷದ ಡಯಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
Official Announcement— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 14, 2026
Powering up the pride from 🇿🇦
Welcome aboard, Dian Forrester! 💛
Note: Dian Forrester joins the squad in place of Jamie Overton.#WhistlePodu pic.twitter.com/cHYsZbMIUo
ಡಯೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ಯಾರು: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಡಯೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಋತುವಿನ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ 75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ CSK ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಡಯೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಒಟ್ಟು 83 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು CSK ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನ 11ನೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಡಯೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ, 132 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಡಯೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಡಯೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ಇದುವರೆಗೆ 36 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 35.84 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 681 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 140.70 ಆಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 30.27ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 11 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
3 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದೆ. 12 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದು ಮೇ 15, 18 ಮತ್ತು 21 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.
