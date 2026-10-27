ಹಸ್ಸಿಯೊಂದಿಗಿನ 15 ವರ್ಷದ ಪಯಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ CSK
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : October 27, 2026 at 10:32 AM IST
ಐಪಿಎಲ್ 2027ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಪುನರಚಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
2008ರಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದ ಹಸ್ಸಿ ಆರು ಋತುಗಳ ಕಾಲ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು 2018 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು CSK ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ದೀರ್ಘ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
From the very first season in 2008, you have been an integral part of the Chennai Super Kings family. Your journey in Yellow has been defined not just by the runs you scored and the players you mentored, but by the dedication, humility, and unwavering commitment you brought to this franchise over the years. Your place in our history will forever remain special, Hussmeister. Once a Super King, always a Super King. 💛— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) October 26, 2026
ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಕೊಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಬಿಡುಗುಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ ಸಿಮನ್ಸ್, ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್, ಟಾಮಿ ಸಿಮ್ಸೆಕ್, ಗ್ರೆಗ್ ಕಿಂಗ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "2008ರ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಿಂದ, ನೀವು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದೀರಿ. 'ಹಳದಿ' ಬಣ್ಣದ ಜೆರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ತೋರಿದ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ, ಬದ್ಧತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟುದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 'ಹಸ್ಮೈಸ್ಟರ್' (Hussmeister) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದೆ.
Official Announcement: An integral part of the Chennai Super Kings coaching setup since 2018, Eric Simons has played an important role in shaping our bowling unit and contributing to the team's success over the years. We extend our sincere gratitude for your dedicated service and contributions. Thank you, Eric Simons. Wishing you the very best in your future endeavours.— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) October 26, 2026
ಆಟಗಾರನಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ವರೆಗೆ ಹಸ್ಸಿ ಪಯಣ
2008ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಿಂದ ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2013 ರವರೆಗೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು 2014 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸೇರಿದರು, ಆದರೆ 2015 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ನಂತರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅವರನ್ನು 2018ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿತು, 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ವರೆಗೆ ಅವರು ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು.
ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿಯವರ ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆ
ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 59 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 38.76ರ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 122.64 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 1977 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು 15 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು, 17 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 36ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 540 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
Official Announcement: A valued member of the Chennai Super Kings coaching setup, Rajiv Kumar has contributed significantly to the team's preparation, development, and performances over the years. Your dedication to working closely with the players, sharing your expertise, and strengthening the team's foundation has been an important part of our journey. Thank you, Rajiv Kumar. Wishing you all the very best for the future.— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) October 26, 2026
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹಸ್ಸಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸೇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತೊರೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ, ಅವರ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಸ್ಸಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಗ್ಯಾರೆತ್ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ!
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಗ್ಯಾರೆತ್ ಬ್ಯಾಟಿ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 49 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಟಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ 9 ಟೆಸ್ಟ್, 10 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸರ್ರೆ ತಂಡವು 2022 ರಿಂದ 2024 ರವರೆಗೆ ಸತತ ಮೂರು ಕೌಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Official Announcement: A constant presence behind the scenes since our very first season in 2008, Tommy Simsek has played an invaluable role in the journey of Chennai Super Kings. Your dedication to keeping our players fit and match-ready, including our famous “Dad’s Army” back in the day, has been an important part of our success over the years. Thank you for your years of service, Tommy Simsek. Wishing you success in the journey ahead.— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) October 26, 2026
ಸರಣಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ನಂತರ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
2023ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 2024ರಲ್ಲಿ ಐದನೇ, 2025ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಮತ್ತು 2026ರಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಸರಣಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ತಂಡವು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರೆತ್ ಬ್ಯಾಟಿ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಐಪಿಎಲ್ 2027 ಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಿದ್ಧರೆ ನಡೆಸಿದೆ.
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