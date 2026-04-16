IPL ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್; ಗೆಲುವಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ಶಾಕ್!!
ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 16, 2026 at 12:00 PM IST
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 23 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ತಂಡಗಳು 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ತಂಡಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರರ್ದನ ನೀಡಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿವೆ.
ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಿರುವ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಸಹ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದು 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಆರಂಭಿಕ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಇದೀಗ ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಆದರೆ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸಿಎಸ್ಕೆಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ತಂಡ ಅನುಭವಿ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಈ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಲ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಓವರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಗ್ರೇಡ್ 2 ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು 10 ರಿಂದ 12 ವಾರಗಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪ್ರದರ್ಶನ:
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 73ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಕಾನಮಿ ರೆಟ್ 8.67 ಆಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಹರಾಜಿಗೂ ಮೊದಲು ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ₹4.8 ಕೋಟಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ವೇಗದ ದಾಳಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ಗುರ್ಜಪ್ನೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಮತ್ತು ಜೇಮಿ ಓವರ್ಟನ್ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇರಲಿದೆ.
ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ಗೂ ಮೊದಲು ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾಥನ್ ಎಲಿಸ್ ಕೂಡ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಇನ್ನೂ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಲ್ಲ. ತಂಡವು ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಘೋಷ್ರಂತಹ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಖಲೀಲ್ ಬದಲಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಿಎಸ್ಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ.