ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್​ 2026ರಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಿಎಸ್​ಕೆ

ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್​ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದೆ.

ಎಮ್​ಎಸ್​ ಧೋನಿ
ಎಮ್​ಎಸ್​ ಧೋನಿ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 8, 2025 at 11:48 AM IST

Updated : November 8, 2025 at 12:56 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮುಂದಿನ ಆವತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್​ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳು ಯಾವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿವೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಎಮ್​ಎಸ್​ ಧೋನಿ
ಎಮ್​ಎಸ್​ ಧೋನಿ (IANS)

ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಧೋನಿ 44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸೀಸನ್‌ಗಳಿಂದ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಐಪಿಎಲ್​ ಸೀಸನ್​ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಈ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ.

ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್​ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಉದ್ಬವಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಧೋನಿ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಫುಲ್​ ಖುಷ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಸಿಇಒ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್, "ಧೋನಿ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಆಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಮ್​ಎಸ್​ ಧೋನಿ
ಎಮ್​ಎಸ್​ ಧೋನಿ (IANS)

ಆದರೆ, ಅವರು ಇಡೀ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರಾ? ಇಡೀ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಿದರೂ ಅವರು ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರಾ? ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ.

ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್​ ದಾಖಲೆ: ಧೋನಿ 2008 ರಿಂದಲೂ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್​ಕೆ 5 ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಆಡಿದ 16 ಋತುಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬಾರಿ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 278 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 24 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 5,439 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

