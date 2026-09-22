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ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್​ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಜಹೀರ್​ ಖಾನ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.

ಜಹೀರ್​ ಖಾನ್​
ಜಹೀರ್​ ಖಾನ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 10:53 AM IST

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2027ರ ಐಪಿಎಲ್​ಗೂ ಮುನ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ (ಸಿಎಸ್​ಕೆ) ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಬಳಿಕ 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೋಚ್​ ಆಗಿ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹೊಸ ಕೋಚ್ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆದ ನಂತರ, ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆ ರಚಿಸಲು ಸಿಎಸ್​ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ಬಯಸಿದರೆ ತಮ್ಮಗೆ ಬೇಕಾದವರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶೀಯ ಕೋಚ್‌ಗಳಾದ ಶ್ರೀಧರನ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಭಾಗವಾಗಬಹುದಾದ ವಿದೇಶಿಗರನ್ನು ಸಹ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ, ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಸ್ಸಿ ತಾವು ಸಹ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಭಾಗವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಎರಿಕ್ ಸಿಮ್ಮನ್ಸ್ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನು ಸಹ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಬಹುದು ಎಂಬು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಋತುವಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುವ ಕಾರಣ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆ.

ಜಹೀರ್​ ಖಾನ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆದ ನಂತರ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ಭಾಗವಾಗಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ನಾನು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ವಿರುದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಈ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೋಚ್​ ನೇಮಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ ಧೋನಿ

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಜಹೀರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು ಅವರೇ ಎಂದು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಸಿಇಒ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಸ್ವತಃ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧೋನಿಯ ಪಾತ್ರವಿರಲ್ಲ. ಈ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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