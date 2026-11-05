IPL 2027 ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ CSK ಮತ್ತು SRH ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಟ್ರೇಡ್
ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಮೊದಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ನಡುವೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 5, 2026 at 5:30 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಮೊದಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ನಡುವೆ ಆಟಗಾರರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ನಡುವೆಯೆ, ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಟಗಾರರು ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ ನಿಂದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಾದ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ನಾಥನ್ ಎಲಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಟ್ರೆಡ್ ಮೂಲಕ ₹6 ಕೋಟಿ (60 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ)ಗೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ₹3 ಕೋಟಿ (30 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ) ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ ಖಲೀಲ್ ಅವರನ್ನು ₹4.8 ಕೋಟಿ (48 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ) ಮತ್ತು ನಾಥನ್ ಎಲಿಸ್ ಅವರನ್ನು ₹2 ಕೋಟಿ (20 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ)ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
🚨 News 🚨 @ChennaiIPL and @SunRisers have completed a four-player trade ahead of #TATAIPL 2027. Liam Livingstone (INR 6 Crore, revised fee) and Jack Edwards (INR 3 Crore) move to #CSK, while Khaleel Ahmed (INR 4.8 Crore) and Nathan Ellis (INR 2 Crore) join #SRH. Details ▶️ https://t.co/wC0HDKvRzJ— IndianPremierLeague (@IPL) November 5, 2026
ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ನ ಬೆಲೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿತ
ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ₹6 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು, ಅವರನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ SRH ₹13 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಂತೆಯೇ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು CSK ನಿಂದ ₹3 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಮಿನಿಹರಾಜಿಗೆ ಮುನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇವೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಖಲೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶುಲ್ಕ ₹4.8 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾರಣ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ 2018 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗೆ SRH ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ CSK ಪರ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 15 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು ಆದರೆ ಬಲ ಕ್ವಾಡ್ರೈಸ್ಪ್ಸ್ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ 2026 ರ ಋತುವಿನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ್ದರು. ಅವರು IPL 2026 ರಲ್ಲಿ CSK ಪರ ಕೇವಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು.
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