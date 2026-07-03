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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್!​ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರೊನಾಲ್ಡೊ

ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್​ ತಂಡದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ
ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 3, 2026 at 1:16 PM IST

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ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ನಡುವಿನ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. 41 ವರ್ಷದ ತಾರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾವನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡವು 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಒಂದು ಗೋಲಿನ ಹಿನ್ನಡೆ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಮೊದಲು ಗೊನ್ಸಾಲೊ ರಾಮೋಸ್ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿತು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಆರಂಭಿಕ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು, ಇವಾನ್ ಪೆರಿಸಿಕ್ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ 68ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಿದರು. 94ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಗೊನ್ಸಾಲೊ ರಾಮೋಸ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರೊನಾಲ್ಡೊ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೋಲು: ರೊನಾಲ್ಡೊಗೆ ಈ ಗೋಲು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಗೋಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಕೆಲೆಹಾಕಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ಮೂರನೇ ಗೋಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಗೋಲಿನೊಂದಿಗೆ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಈಗ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ತಲುಪಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ನಂತರ 81ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೂಬೆನ್ ನೆವೆಸ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರು. ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 40+ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 39 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 283 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಪೆಪೆ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರನ ದಾಖಲೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾಮರೂನಿಯನ್ ದಂತಕಥೆ ರೋಜರ್ ಮಿಲ್ಲಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅವರು 1994ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ 42 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 39 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ನಾಯಕ ಲೂಕಾ ಮಾಡ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಔಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ: ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ 2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದರು. 41 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 147 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದ ಸ್ಪೇನ್​, ಪೋರ್ಚುಗಲ್​!!

TAGGED:

FIFA 2026
CRISTIANO RONALDO RECORD
FIFA WORLD CUP 2026
PORTUGAL VS CROATIA
CRISTIANO RONALDO

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