ETV Bharat / sports

40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಖತ್​ ಫಿಟ್​! ಬೈಸಿಕಲ್​ ಕಿಕ್​ ಮೂಲಕ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ರೊನಾಲ್ಡೊ

ಸೌದಿ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಖಲೀಜ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಬೈಸಿಕಲ್​ ಕಿಕ್ ಮೂಲಕ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ
ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 24, 2025 at 11:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cristiano Ronaldo Bicycle Kick: ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 40ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೇ ಫಿಟ್ನೆಸ್​ ಕೊರೆತೆ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಬಂತೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ ನಾಸ್ರ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ತಂಡವು ಸೌದಿ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಅಲ್ ಖಲೀಜ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅಲ್ ನಾಸ್ರ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಬೈಸಿಕಲ್ ಕಿಕ್ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆರಗು ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ರೊನಾಲ್ಡೊ: ಬೈಸಿಕಲ್ ಕಿಕ್ ಅನ್ನು ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟಗಾರರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲ್​ಗೆ ಬಾರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನವಾಫ್ ಬೌಷಲ್ ಅವರ ಪಾಸ್​ನಿಂದ ಬೈಸಿಕಲ್ ಕಿಕ್ ಮೂಲಕ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಋತುವಿನ ಸೌದಿ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ 10ನೇ ಗೋಲಾಗಿದೆ. ​ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲಿನ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಉಳಿದಂತೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜೊವೊ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ 37ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ ನಾಸ್ರ್ ಪರ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. 20 ವರ್ಷದ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ವೆಸ್ಲಿ 42ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಮುರಾದ್ ಅಲ್ ಹವ್ಸಾವಿ 47ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಖಲೀಲ್ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 77ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಡಿಯೊ ಮಾನೆ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲು ಅಲ್ ಖಲೀಲ್ ಅವರ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ನಂತರ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಗಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (90+6 ನಿಮಿಷಗಳು) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.

ಸೌದಿ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ 2025-26 ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ ನಾಸರ್ ತಂಡವು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕ್ಲಬ್ ಇದುವರೆಗಿನ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು 27 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 23 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ ಹಿಲಾಲ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ ನಾಸರ್ ತಂಡವು ಸೌದಿ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ, ತಂಡವು ಎರಡು ಬಾರಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. 10 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ತಂಡವು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2018-19ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs SA 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್​: ಜಾನ್ಸೆನ್​ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವರ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ ​

TAGGED:

CRISTIANO RONALDO BICYCLE KICK
CRISTIANO RONALDO GOALS
AL NASSRS
AL KHALEEJ
CRISTIANO RONALDO

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ, ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವು ವಿಷಪೂರಿತವೇ? ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಕಿಟ್!​

ಹೊಸ ಕ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್​ಯುವಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಹುಂಡೈ!

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡೀಪ್ ಲವ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಧನುಷ್​ ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್​​ ಮಾಡೋದೇಕೆ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.