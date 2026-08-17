ಅಂದೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ವಿದಾಯ! ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ರೊನಾಲ್ಡೊ!!
ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 17, 2026 at 11:30 AM IST
ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 41 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ 2026-27ರ ತಮ್ಮ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯು ಋತು ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಈ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಎರಡುವರೆ ದಶಕದ ಸುದೀರ್ಘ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಯಣ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೌದಿ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್-ನಾಸ್ರ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕುರಿತು ವೋಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, "ಇದು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಈಗಿಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೆ".
🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “This may truly be my LAST YEAR in football”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026
“I want to leave an amazing legacy”, told Vogue. pic.twitter.com/Rt7SkNrzGU
ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ನನ್ನನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೊಳಿಸುವುದ ಕಷ್ಟ. ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರಿಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, "ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ನಾನು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬದಲು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸಹ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಲೀಕನಾಗುವ ಮಹಾದಾಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆಯುವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
1000 ಗೋಲುಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಂದು ರೊನಾಲ್ಡೊ ಪಂದ್ಯವಾಳಿಗೂ ಮೊದಲೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅವರು ಈಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ 146 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪುರುಷರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಗಳಿಸಿದ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 1,000 ಗೋಲುಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಕೇವಲ 24 ಗೋಲುಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೊನಾಲ್ಡೊ ದಾಖಲೆಗಳು: ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ 2002ರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಐದು ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅನ್ನು ಯುರೋ ಕಪ್ ಮತ್ತು ನೇಷನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
🚨 CRISTIANO RONALDO HAS ANNOUNCED HIS RETIREMENT— Preeti (@MadridPreeti) August 16, 2026
" i think this is probably my last year of football, and i want to leave a spectacular legacy. i want to have more fun, travel more. because, after all, it’s been 25 years with a lot of sacrifice"
is this the end? 🤯 pic.twitter.com/VwfNAoUFeZ
ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ರೊನಾಲ್ಡೊ, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್, ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್, ಜುವೆಂಟಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ ನಾಸರ್ನಂತಹ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ಆಡುವಾಗ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ಗಾಗಿ ಅವರ 450 ಗೋಲುಗಳಿಸಿದ್ದು ಕ್ಲಬ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ.
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