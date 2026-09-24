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ನಿವೃತ್ತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ

ಪೋರ್ಚುಗಲ್​ನ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲರ್​ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರೆಗೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಆಡುವುದು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ
ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 5:07 PM IST

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ಪೋರ್ಚುಗಲ್​ನ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲರ್​ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರೆಗೂ ತಂಡದ ಪರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ನೇತೃತ್ವದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ತಂಡ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಲೀಗ್ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡ 'ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16' ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ಸರಣಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದವು. ಇದೇ ವೇಳೆ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದೆ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಆಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬರುವ UEFA ನೇಷನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಂಡದ ಹೊಸ ತರಬೇತುದಾರ ಜಾರ್ಜ್ ಜೀಸಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಈಗ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರೆಗೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೊನಾಲ್ಡೊ, "ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಜನರು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಆಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಬಹುಶಃ, ನಾನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಂಡದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ಆ ಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ತಂಡದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ 979 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ರೊನಾಲ್ಡೊ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 1,000 ಗೋಲುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕೇವಲ 21 ಗೋಲುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 1,000 ಗೋಲುಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ದಾಖಲೆ: ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2006ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು, 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 2010, ಬ್ರೆಜಿಲ್ 2014, ರಷ್ಯಾ 2018 ಮತ್ತು ಕತಾರ್ 2022ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು, ತಾವು ಆಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗೋಲಾದರು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಫುಟ್ಬಾಲರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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