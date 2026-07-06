ಇದೇ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್! 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ತುಳಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು: ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ
ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 6, 2026 at 1:24 PM IST
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ನೇಮಾರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಸಹ ಇದು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಉಹಾಪೊಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 41 ವರ್ಷದ ರೊನಾಲ್ಡೊ ತಮ್ಮ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಇದೆ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್!
"ನಾವು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತ ಆನಂದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಸಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ನಾನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಹೊರನಡೆಯುತ್ತೇನೆ.
" vai ser o meu último mundial" 🗣️ cristiano ronaldo 😢#DAZNFIFAWC pic.twitter.com/aESFoNG9Tr— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 5, 2026
ನಾಳೆ ಏನೇ ಆದರೂ, ನಾನು 100 ಪ್ರತಿಶತ ಅಲ್ಲ, 1000 ಪ್ರತಿಶತ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಟದ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಆನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ರೊನಾಲ್ಡೊ ಹೇಳಿದರು. ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಮೊರಾಕೊ 2030ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಆತಿಥ್ಯದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
"ನಾನು ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೂರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೂ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಜನರು ಅವರ ಅನುಭವವು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. 41ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ನನ್ನ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಬಲ್ಲೆ. ಟೀಕೆಗಳು ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಹೇಳಿದರು.
Cristiano Ronaldo has confirmed that the FIFA World Cup 2026 will be the final World Cup of his career.— Shiva (@shivammahor9191) July 6, 2026
📸- ANI #cristianoronaldo #dl #nb #retirement pic.twitter.com/B2Vo2fzSPc
ಯಮಲ್ಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ
"ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸ್ಪೇನ್ ಅನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ತಂಡವೆಂದು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ತಯಾರಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಟೀಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತಿರಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಲು, ನೀವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಳೆದ 23 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
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