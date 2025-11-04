ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತನಾದ ಈತ 59 ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ; ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚುಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
Published : November 4, 2025 at 5:14 PM IST
Most Ducks in International Cricket: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಆಟಗಾರರು ದಾಖಲೆಗಳು ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚುಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೇ ಈ ಆಟಗಾರನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಆಟಗಾರ ಯಾರು, ಹೆಚ್ಚುಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಿದ್ದರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಡಕೌಟ್ ಆಗುವುದು ಸಹಜ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 10, 20 ಅಥವಾ 30 ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದರೇ ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರೋ ಈ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹತ್ತಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 59 ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತಾ ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇವರು ವಿಶ್ವ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಮುರಿಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಹೌದು, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಂತಕಥೆ ಆಟಗಾರ, ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮರುಳಿಧರನ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಇವರು ಅದೇಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿರುವ ಇವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 800 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ, ಟಿ20, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೇರಿ 2800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ 1996ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಸಾಲು ಸಾಲು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಮುರುಳಿಧರನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಡಕೌಟ್: ಮುರಳೀಧರನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 59 ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 33 ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದರೇ, ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 25 ಮತ್ತು ಟಿ20ನಲ್ಲಿ 1 ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆದ ಆಟಗಾರರು
- 59 ಬಾರಿ - ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್, (ಶ್ರೀಲಂಕಾ)
- 54 - ಕರ್ಟ್ನಿ ವಾಲ್ಶ್, (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್)
- 53 - ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ, (ಶ್ರೀಲಂಕಾ)
- 49 - ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್, (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
- 49 - ಸ್ಟೂವರ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್, (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಕೌಟ್ (ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ)
|ಆಟಗಾರ
|ವರ್ಷ
|ಪಂದ್ಯಗಳು
|ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
|ಡಕೌಟ್
|ಎಂ ಡಿಲ್ಲನ್ (WI)
|2002
|27
|24
|11
|ಸೈಯದ್ ಅಜ್ಮಲ್ (PAK)
|2013
|50
|42
|10
|ಎಂ ಡಿಲ್ಲನ್ (WI)
|1999
|27
|19
|9
|ಮಂಜುರಕ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ (BAN)
|2002
|20
|23
|9
|ಹರ್ಷೆಲ್ ಗಿಬ್ಸ್ (SA)
|2006
|34
|42
|9
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಕೌಟ್ (ಏಕದಿನ)
|ಆಟಗಾರ
|ವರ್ಷ
|ಪಂದ್ಯಗಳು
|ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
|ಡಕೌಟ್
|ಹರ್ಷೆಲ್ ಗಿಬ್ಸ್ (SA)
|2002
|37
|37
|8
|ಆಡಮ್ ಪರೋರ್ (NZ)
|2001
|19
|17
|7
|ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಹೇನ್ಸ್ (WI)
|1993
|25
|25
|6
|ಆರ್.ಎಸ್. ಕಲುವಿತರಣ (SL)
|1996
|30
|29
|6
|ಸಕ್ಲೇನ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ (PAK)
|1996
|33
|23
|6
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಕೌಟ್ (ಟೆಸ್ಟ್)
|ಆಟಗಾರ
|ವರ್ಷ
|ಪಂದ್ಯಗಳು
|ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
|ಡಕೌಟ್
|ಎಂ ಡಿಲ್ಲನ್ (WI)
|2002
|11
|18
|10
|ಖಲೀದ್ ಅಹ್ಮದ್ (BAN)
|2022
|8
|15
|8
|ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ (IND)
|2024
|13
|19
|8
|ಬಿಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇಡಿ (IND)
|1974
|5
|10
|7
|ವಿಲಿಯಮ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ (AUS)
|1978
|6
|11
|7
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಕೌಟ್ ಆದ ಆಟಗಾರರು
|ಆಟಗಾರ
|ಪಂದ್ಯಗಳು
|ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
|ಡಕೌಟ್
|ಕರ್ಟ್ನಿ ವಾಲ್ಶ್ (WI) 1984-2001
|132
|185
|43
|ಸ್ಟೂವರ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ (ENG) 2007-2023
|167
|244
|39
|ಕ್ರಿಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ (NZ) 2000-2013
|71
|104
|36
|ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ (AUS) 1993-2007
|124
|138
|35
|ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ (IND) 2007-2021
|105
|142
|34
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಕೌಟ್ ಆದ ಆಟಗಾರರು
|ಆಟಗಾರ
|ಪಂದ್ಯಗಳು
|ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
|ಡಕೌಟ್
|ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ (Asia/SL) 1989-2011
|445
|433
|34
|ಶಾಹೀದ್ ಆಫ್ರಿದಿ (Asia/ICC/PAK) 1996-2015
|398
|369
|30
|ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್ (PAK) 1984-2003
|356
|280
|28
|ಮಹೇಲಾ ಜಯವರ್ಧನೆ (Asia/SL) 1998-2015
|448
|418
|28
|ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ (SL) 2004-2019
|226
|119
|26
T20I ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಕೌಟ್ ಆದ ಆಟಗಾರರು
|ಆಟಗಾರ
|ಪಂದ್ಯಗಳು
|ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
|ಡಕೌಟ್
|ದಾಸುನ್ ಶನಕ (SL) 2015-2025
|114
|103
|14
|ಕೆವಿನ್ ಇರಾಕೋಜ್ (RWN) 2021-2024
|75
|56
|13
|ಜ್ಯಾಪಿ ಬಿಮೆನ್ಯಿಮಾನಾ (RWN) 2021-2025
|91
|58
|13
|ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅಕಾಯೇಜು (RWN) 2021-2025
|95
|79
|13
|ಸೌಮ್ಯ ಸರ್ಕಾರ್ (BAN) 2015-2024
|87
|86
|13
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಡಕೌಟ್ಗಳು (ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ)
|ವರ್ಷ
|ಡಕೌಟ್ಗಳು
|2024
|1704
|2022
|1318
|2023
|1312
|2025
|1025
|2021
|904
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಡಕೌಟ್ಗಳು (ಏಕದಿನ)
|ವರ್ಷ
|ಡಕೌಟ್ಗಳು
|2023
|335
|2007
|299
|1999
|262
|2006
|262
|2003
|247
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಡಕೌಟ್ಗಳು (T20I)
|ವರ್ಷ
|ಡಕೌಟ್ಗಳು
|2024
|1290
|2022
|907
|2023
|875
|2025
|736
|2021
|572
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಡಕೌಟ್ಗಳು (ಟೆಸ್ಟ್)
|ವರ್ಷ
|ಡಕೌಟ್
|2024
|247
|2002
|246
|2018
|242
|2001
|235
|2021
|229
