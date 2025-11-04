ETV Bharat / sports

ವಿಶ್ವಕಪ್​ ವಿಜೇತನಾದ ಈತ 59 ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ; ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಶಾಕ್​ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚುಬಾರಿ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಕೌಟ್ ಆದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್​
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಕೌಟ್ ಆದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್​ (Getty Images)
Published : November 4, 2025 at 5:14 PM IST

Most Ducks in International Cricket: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಆಟಗಾರರು ದಾಖಲೆಗಳು ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚುಬಾರಿ ಡಕೌಟ್​ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೇ ಈ ಆಟಗಾರನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇವರು ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಸಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಆಟಗಾರ ಯಾರು, ಹೆಚ್ಚುಬಾರಿ ಡಕೌಟ್​ ಆದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಿದ್ದರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಡಕೌಟ್​ ಆಗುವುದು ಸಹಜ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 10, 20 ಅಥವಾ 30 ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದರೇ ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರೋ ಈ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಹತ್ತಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 59 ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತಾ ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇವರು ವಿಶ್ವ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಮುರಿಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳಿಧರನ್​
ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳಿಧರನ್​ (AFP)

ಹೌದು, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಂತಕಥೆ ಆಟಗಾರ, ಸ್ಪಿನ್​ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಒನ್​ ಅಂಡ್​ ಓನ್ಲಿ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮರುಳಿಧರನ್​. ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮೂಲಕವೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಇವರು ಅದೇಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿಂಗಲ್​ ಹ್ಯಾಂಡ್​ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿರುವ ಇವರು ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 800 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಬೌಲರ್​ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್​, ಏಕದಿನ, ಟಿ20, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಸೇರಿ 2800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ 1996ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಸಾಲು ಸಾಲು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಮುರುಳಿಧರನ್​ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳಿಧರನ್​
ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳಿಧರನ್​ (AFP)

ಹೆಚ್ಚು ಡಕೌಟ್​: ಮುರಳೀಧರನ್​ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 59 ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ 33 ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿದ್ದರೇ, ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 25 ಮತ್ತು ಟಿ20ನಲ್ಲಿ 1 ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್​ ಆದ ಆಟಗಾರರು

  • 59 ಬಾರಿ - ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್​, (ಶ್ರೀಲಂಕಾ)
  • 54 - ಕರ್ಟ್ನಿ ವಾಲ್ಶ್​, (ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​)
  • 53 - ಸನತ್​ ಜಯಸೂರ್ಯ, (ಶ್ರೀಲಂಕಾ)
  • 49 - ಗ್ಲೆನ್​ ಮೆಕ್​ಗ್ರಾತ್​, (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
  • 49 - ಸ್ಟೂವರ್ಟ್​ ಬ್ರಾಡ್​, (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​)

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಕೌಟ್​ (ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ)

ಆಟಗಾರವರ್ಷ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಡಕೌಟ್​
ಎಂ ಡಿಲ್ಲನ್ (WI)2002272411
ಸೈಯದ್​ ಅಜ್ಮಲ್​ (PAK)2013504210
ಎಂ ಡಿಲ್ಲನ್ (WI)199927199
ಮಂಜುರಕ್​ ಇಸ್ಲಾಮ್​ (BAN)200220239
ಹರ್ಷೆಲ್ ಗಿಬ್ಸ್ (SA)200634429

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಕೌಟ್​ (ಏಕದಿನ)

ಆಟಗಾರವರ್ಷಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡಕೌಟ್
ಹರ್ಷೆಲ್ ಗಿಬ್ಸ್ (SA)200237378
ಆಡಮ್ ಪರೋರ್ (NZ)200119177
ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಹೇನ್ಸ್ (WI)199325256
ಆರ್.ಎಸ್. ಕಲುವಿತರಣ (SL)199630296
ಸಕ್ಲೇನ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ (PAK)199633236

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಕೌಟ್​ (ಟೆಸ್ಟ್)

ಆಟಗಾರವರ್ಷಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಡಕೌಟ್
ಎಂ ಡಿಲ್ಲನ್ (WI)2002111810
ಖಲೀದ್ ಅಹ್ಮದ್ (BAN)20228158
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ (IND)202413198
ಬಿಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇಡಿ (IND)19745107
ವಿಲಿಯಮ್​ ಕ್ಲಾರ್ಕ್​ (AUS)19786117

ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಕೌಟ್ ಆದ ಆಟಗಾರರು​

ಆಟಗಾರಪಂದ್ಯಗಳುಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಡಕೌಟ್
ಕರ್ಟ್ನಿ ವಾಲ್ಶ್ (WI) 1984-200113218543
ಸ್ಟೂವರ್ಟ್​ ಬ್ರಾಡ್​ (ENG) 2007-202316724439
ಕ್ರಿಸ್​ ಮಾರ್ಟಿನ್​ (NZ) 2000-20137110436
ಗ್ಲೆನ್​ ಮೆಕ್​ಗ್ರಾತ್​ (AUS) 1993-200712413835
ಇಶಾಂತ್​ ಶರ್ಮಾ (IND) 2007-202110514234

ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಕೌಟ್ ಆದ ಆಟಗಾರರು

ಆಟಗಾರಪಂದ್ಯಗಳುಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಡಕೌಟ್
ಸನತ್​ ಜಯಸೂರ್ಯ (Asia/SL) 1989-201144543334
ಶಾಹೀದ್​ ಆಫ್ರಿದಿ (Asia/ICC/PAK) 1996-201539836930
ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್​ (PAK) 1984-200335628028
ಮಹೇಲಾ ಜಯವರ್ಧನೆ (Asia/SL) 1998-201544841828
ಲಸಿತ್​ ಮಾಲಿಂಗ (SL) 2004-201922611926

T20I ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಕೌಟ್ ಆದ ಆಟಗಾರರು

ಆಟಗಾರಪಂದ್ಯಗಳುಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಡಕೌಟ್
ದಾಸುನ್ ಶನಕ (SL) 2015-202511410314
ಕೆವಿನ್ ಇರಾಕೋಜ್ (RWN) 2021-2024755613
ಜ್ಯಾಪಿ ಬಿಮೆನ್ಯಿಮಾನಾ (RWN) 2021-2025915813
ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅಕಾಯೇಜು (RWN) 2021-2025957913
ಸೌಮ್ಯ ಸರ್ಕಾರ್ (BAN) 2015-2024878613

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್​ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಡಕೌಟ್​ಗಳು (ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ)

ವರ್ಷಡಕೌಟ್​ಗಳು
20241704
20221318
20231312
20251025
2021904

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್​ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಡಕೌಟ್​ಗಳು (ಏಕದಿನ)

ವರ್ಷಡಕೌಟ್​ಗಳು
2023335
2007299
1999262
2006262
2003247

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್​ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಡಕೌಟ್​ಗಳು (T20I)

ವರ್ಷ ಡಕೌಟ್​ಗಳು
20241290
2022907
2023875
2025736
2021572

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್​ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಡಕೌಟ್​ಗಳು (ಟೆಸ್ಟ್)

ವರ್ಷಡಕೌಟ್
2024247
2002246
2018242
2001235
2021229

