ಇಂದು ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್: ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈಟ್
ಒಮಾನ್ನ ಅಲ್ ಅಮೆರಾತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪುರುಷರ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಸೆಣೆಸಲಿದೆ.
By ANI
Published : November 14, 2026 at 7:38 AM IST
ಅಲ್ ಅಮೆರಾತ್ (ಒಮಾನ್): ಎಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡವನ್ನು ಇಂದು ಅಲ್ ಅಮೆರಾತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ (ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಟರ್ಫ್ 2) ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಆಟಗಾರರು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
228 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು, ಕೇವಲ 36.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 231 ರನ್ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಲಭ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಭಾರತ, ಇದೇ ಲಯವನ್ನು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಿ 'ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ.
ಇತ್ತ, ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಸವಾಲೊಡ್ಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 138 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಕೇವಲ 21.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 101ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 303 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ 160 ರನ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಭಾರತ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 119.00ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 238 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಟೂರ್ನಿಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಉಸ್ಮಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭರವಸೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳ ಪರ ಉತ್ತಮ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
'ಎಸಿಸಿ (ACC) ಪುರುಷರ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2026'ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇಶಾನ್ ಸೂದ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು, ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 12.18ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 11 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 37 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಸೂದ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಿಜ್ವಾನುಲ್ಲಾ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 11 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸೂದ್ಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿಜ್ವಾನುಲ್ಲಾ 12.00 ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೊಂಚಲು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 30 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ U19 ತಂಡ: ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ರಾಯಚಂದಾನಿ(ನಾಯಕ), ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ವಿಕೆ ವಿನೀತ್, ಯಶ್ಬರ್ಧನ್ ಚೌಹಾಣ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್, ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್(ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಮನಲ್ ಚೌಹಾಣ್, ಮೋಹಿತ್ ಉಲ್ವಾ, ಆರ್ಯನ್ ಸವಸಾನಿ, ಕಾವ್ಯಾ ಪಟೇಲ್, ಇಶಾನ್ ಸೂದ್, ಕುಶಾಗ್ರ ಓಜಾ, ರಜತ್ ಬಘೇಲ್, ಶವಿನ್ ಬಘೇಲ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ U19 ತಂಡ: ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಹಯಾಮ್ ಖಾನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್, ಫರ್ಹಾನ್ ಯೂಸುಫ್ (ನಾಯಕ), ಅಹ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್, ಅಲಿ ರಜಾ, ಹಮ್ಜಾ ಜಹೂರ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಹಸ್ನೈನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ದಾರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯ್ಯಾಮ್, ರಿಜ್ವಾನುಲ್ಲಾ, ನಿಕಾಬ್ ಶಫೀಕ್, ಜಹಾಂಗೀರ್ ಬಿಲಾಲ್, ಹುಝೈಫಾ ಅಹ್ಸಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಬ್ಹಾನಿ
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