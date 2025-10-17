ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ; ಶೀಘ್ರವೇ 'ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ' ಪ್ರಾರಂಭ
ಶೀಘ್ರವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪವೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪದ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : October 17, 2025 at 11:34 AM IST
New Format Cricket: ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ವರೂಪ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಧ್ಯ ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ, ಟಿ20 ಈ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಉದ್ಯಮಿ ಗೌರವ್ ಬಹಿರ್ವಾನಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್, ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈವ್ ಲಾಯ್ಡ್ರಂತಹ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಗುರುವಾರ ಈ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದು? ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಯಾವಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
https://t.co/4W90UXeVmc pic.twitter.com/29F8s6QcnS— Test Twenty® (@The_Test_Twenty) October 16, 2025
ಟೆಸ್ಟ್-ಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ವರೂಪ: ಈ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ 'ಟೆಸ್ಟ್-ಟ್ವೆಂಟಿ' (Test Tweenty) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಂತೆಯೇ ಎರಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸ್ವರೂಪವು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 90 ಓವರ್ಗಳಂತೆ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ವರೂಪದಲಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 80 ಓವರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಳಿ ಜೆರ್ಸಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
Proud to have launched Test Twenty®️ with @gauravbahirvani . If you’re 13–19 and play with passion, this is your chance. Register: https://t.co/zNFYTDL6lV@The_Test_Twenty @HaydosTweets #clivelloyd @harbhajan_singh #ParitySports #oneonesixnetwork#TestTwenty #FourthFormat pic.twitter.com/FNDYvM6tJf— AB de Villiers (@ABdeVilliers17) October 16, 2025
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕು ಪವರ್ ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಫಾಲೋ-ಆನ್ ಹೇರಲು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 75 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ತಂಡದಿಂದ ಐದು ಬೌಲರ್ಗಳು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗರಿಷ್ಠ 8 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಂತೆ, ಗೆಲುವು ಅಥವಾ ಸೋಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಡ್ರಾ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ, ಟಿ20 ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಡುವ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ?: ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ20ಯ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಆರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು, ದುಬೈ, ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಮೂರು ಇರಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡವು 16 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. 11 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
🚨 A NEW CRICKET FORMAT INTRODUCED. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 16, 2025
- ‘Test Twenty’ will be launched in January.
- It’ll be an 80 over contest combined.
- It’ll be played in 4 intervals.
- 20 overs each with both sides batting and bowling twice. pic.twitter.com/HjduXJ6U5G
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ರೀಡಾ ಉದ್ಯಮಿ ಗೌರವ್ ಬಹಿರ್ವಾನಿ, 13-19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಂತೆ, ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 'ಈ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಲು, ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಟಿ20 ಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಲ್ಲಾ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲ. 13-19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗರು ಒಂದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪವು ಐಪಿಎಲ್ನಂತೆಯೇ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಇದು ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಗೌರವ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಅದನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹರಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹೀಲಿ; ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ